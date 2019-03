Westbrook se acuerda de Durant en su renovación con Oklahoma: "Quise ser leal"

HA RENOVADO POR 86 MILLONES EN TRES AÑOS

Russel Westbrook ha dado un toque de atención a Kevin Durant tras su renovación los Oklahoma City Thunder: "Quise ser leal". También reflejó que su relación con su excompañero no pasa por su mejor momento: "No hablamos después de su traspaso". Además, explicó cuál fue la razón que llevó continuar en la misma franquicia: "Básicamente me he criado aquí y ha sido primer objetivo".