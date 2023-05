VÍDEO | Jokic se mete en un lío tras empujar al dueño de los Suns

El MVP de la NBA en 2020 y 2021, Nikola Jokic, protagonizó esta madrugada una polémica acción en el cuarto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste ante los Suns tras propinarle un 'codazo' en el pecho a Mat Ishbia, presidente del la franquicia de Phoenix.

Fue a recoger una bola que se quedó un aficionado

Sucedió a falta de 2 minutos para que el partido llegara al descanso y el equipo del serbio, Denver Nuggets, estaba un punto por encima. La pelota se marchó fuera del campo y cuando Jokic acudió a recuperarla se encontró con la oposición de varios aficionados locales que no le quisieron dar la bola.

El pívot serbio tardó poco en perder la paciencia y propinó un pequeño codazo a una de las personas que estaban alrededor y que curiosamente era el presidente del equipo rival, Mat Ishbia, que reaccionó levantando los brazos y cayéndose en su asiento para luego volver a levantarse inmediatamente.

"El fan me puso las manos encima primero. Tendría que haber sido expulsado del estadio, pensé que la liga debía protegernos pero tal vez me equivoco. ¿Sobre que sea el dueño? ¿Es un fan o no? Está en su asiento y está influenciando el juego", dijo Jokic después en rueda de prensa.

"Me importa una mierda que sea el dueño de los Suns..."

El entrenador de los Nuggets, Michael Malone, también se pronunció sobre la jugada tras el partido: "Creo que es una locura que Jokic haya recibido una técnica. Va a coger el balón y algún aficionado lo coge como si quisiera formar parte del partido. Me importa una mierda que sea el dueño de los Suns", aseguró.

No obstante, Mat Ishbia ha declarado que no quiere que se investigue ni se sancione a Jokic para el próximo partido.

Aun así, la NBA estudiará las imágenes y podría hacer oficial una sanción para el jugador serbio, que es una pieza fundamental en su equipo, en este duelo anotó 53 puntos y repartió 11 asistencias pero los Suns terminaron ganando por 5 puntos 129 a 124. La serie está empata a 2 y viajará ahora a Denver para el quinto partido y posteriormente a Phoenix para el sexto. En el caso de que sea necesario jugarse el séptimo y definitivo duelo tenía lugar en Denver al haber sido el mejor equipo de la temporada regular en la Conferencia Oeste con 52 victorias y 29 derrotas.

¿Cómo van el resto de las series?

En el resto de eliminatorias de semifinales de Conferencia de los Playoffs de la NBA la cosa va así: Miami Heat lidera 2-1 la serie frente a los Knicks y el Celtics - Sixers va empatado a 2, en el Oeste los Lakers dominan 2-1 contra los Golden State Warriors de Stephen Curry. Queda mucha tela por cortar.