Shaquille O'Neal desató las carcajadas del Staples con su anécdota sobre Kobe Bryant: "No la va a pasar"

El Staples Center ha acogido el funeral en memoria a Kobe Bryant y su hija Gigi. Miles de personas acudieron al evento, a parte de su mujer Vanessa Bryant y el resto de su familia.

Entre ellos se encontraban leyendas del baloncesto como Michael Jordan, Scottie Pippen o Dwyane Wade o los raperos Snoop Dogg y Jay-Z. Y, cómo no, no podía faltar el compañero con el que Kobe formó un tándem imbatible, Shaquille O'Neal.

El ex pívot de los Ángeles Lakers, entre otros, quiso dedicar un sentido mensaje a Kobe Bryant al que le dio un toque de humor acordándose de una anécdota que ocurrió en un entrenamiento: "Los chicos se quejaban de que Kobe no pasaba la pelota. Fui a hablar con él y le dije: Kobe, no hay un 'yo' en la palabra 'equipo'. Y él respondió: "Ya lo sé, pero hay un 'yo', hijo de p...". Así que me acerqué a los chicos y les dije: id a por el rebote, no la va a pasar".

Esta divertida historia provocó que todas las personas presentes en el estadio dejarán la tristeza a un lado por un momento y recordasen a 'Black Mamba' con una sonrisa.