Maurice Ndour, nuevo jugador del Real Madrid

Maurice Ndour, nacido en Sindia (Senegal), el 18 de junio de 1992, mide 2,06 metros, y fue integrante de la selección de su país en el Mundial de España 2014.

El jugador fue sometido a los controles médicos pertinentes, que le fueron realizados en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, desde donde se trasladó al estadio Santiago Bernabéu para firmar un compromiso con el Real Madrid que vincula a las partes hasta la conclusión de la presente temporada.

Ndour, fichado ante la baja de Rudy Fernández, que fue operado de una hernia discal, lo que le obligará a causar baja con su equipo por espacio de unos meses.

El nuevo jugador madridista, considerado buen reboteador e intimidador (2,23 de envergadura), ha militado en el New York Knicks y Dallas Mavericks, si bien lo hizo con ambos en la Liga de Verano, destaca por su capacidad atlética y versatilidad de cara al aro, donde hace gala de unos amplios recursos ofensivos, según informa su club.

Formado en Estados Unidos ,aunque en sus inicios pasó también por Japón (Okayama Gakugeikan High School, en 2011), fue reclutado por el Monroe Collegue de Nueva York. Dos años después, pasó a la Universidad de Ohio, donde se convirtió en unos de los mejores jugadores del equipo y formó parte de All Mac Second Team en 2014 y 2015.

Promediando en su último año 16,1 puntos, 4,8 rebotes, 2,1 tapones y 1,6 asistencias por partido, se apunta. En la NBA Aunque no fue drafteado, disputó la Liga de Verano de Las Vegas 2015 con los New York Knicks, en la que firmó 9,6 puntos, 4,8 rebotes y 2 tapones de media. Fichó por Dallas Mavericks pero no llegó a debutar.