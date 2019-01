Luka Doncic se queda a las puertas del triple-doble en un nuevo partido a lo All-Star contra los Timberwolves

La figura del alero esloveno, el novato Luka Doncic volvió a tener todo el protagonismo en la jornada de la NBA al estar cerca de su primer triple-doble y ser de nuevo el líder que permitió a los Mavericks de Dallas quedarse con la victoria tras imponerse de visitantes por 115-119 a los Timberwolves de Minnesota.

Doncic, que jugó 35 minutos acabó el partido, que se disputó en el Target Center con 29 puntos, 12 asistencias y ocho rebotes, incluidos seis defensivos. El exjugador del Real Madrid anotó 10 de 23 tiros de campo, incluidos 2 de 9 triples, y acertó 7 de 10 desde la línea de personal. Además de recuperar dos balones y perder sólo uno, mejorando también en esa faceta del juego, mientras que el trabajo defensivo fue también notable por parte del jugador europeo.

Doncic, que logró el séptimo doble-doble en lo que va de temporada, el segundo, desde que comenzó el mes de enero, surgió también con las canastas decisivas en la recta final de partido que hicieron la diferencia a favor de los Mavericks, quienes a falta de 35.7 segundos para que concluyese el tiempo reglamentario estaban abajo en el marcador con parcial de 115-114.

Siete de los últimos nueve puntos de Dallas

Los Mavericks tenían la posesión del balón lo que permitió que Doncic mostrase de nuevo la gran valentía y confianza que posee a la hora de arriesgar con tiros claves y consiguió un triple que cambió la historia del partido.

Los Mavericks, a falta de 22.9 segundos se ponían por delante en el marcador con parcial de 115-117, que sería decisivo, porque los Timberwolves ya no pudieron anotar más, mientras que el equipo de Dallas logró otros dos puntos más, ambos desde la línea de personal, por parte del alero Harrison Barnes y 7.8 segundos por jugarse.

Doncic se encargó de anotar siete de los últimos nueve puntos de los Mavericks, mientras que en la primera parte también logró otros 15 puntos, que permitieron al equipo de Dallas irse al descanso con la ventaja parcial de 50-61. Una vez más también Doncic al concluir el partido reiteró que no tenía ningún tipo de interés concreto sobre las estadísticas y el haberse quedado a las puertas del triple-doble.

Elogios de Nowitzki

"No es algo que me preocupe", declaró Doncic. "Lo que si sé es que ganamos, logramos el triunfo, y de eso se trata en cada partido, de ganar". Por su parte, el legendario ala-pívot alemán Dirk Nowitzki, que disputa la vigésimo primera temporada, y volvió a concluir otro partido sin puntos, alabó la gran clase y eficacia con la que Doncic sabe definir los partidos. "Eso es lo que hace hasta ahora por nosotros, decidir los partidos", destacó Nowitzki. "Es un gran definidor para nosotros".

Por su parte, el entrenador de los Mavericks, Rick Carlisle, dijo sentirse satisfecho por la manera como el equipo no se dio por vencido, luchó hasta el final y consiguieron el gran objetivo de la victoria fuera de su campo, algo que no les ha sido fácil desde que comenzó la temporada.

Luka Doncic (29 points, 12 assists, 8 rebounds) is only the second rookie in @dallasmavs franchise history with 25+ points, 10+ ast, and 5+ rebounds in a game, joining Jason Kidd (04/11/1995). @EliasSports pic.twitter.com/K8Zbl3H0Xf