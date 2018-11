Derrick Rose bate su récord de anotación: 50 puntos contra los Utah Jazz de Ricky Rubio

El veterano base Derrick Rose logró 50 tantos, la mejor anotación en su carrera, y se convirtió en la gran sorpresa del ataque de los Timberwolves de Minnesota, que ganaron 128-125 a los Jazz de Utah. Para los Timberwolves fue su segunda victoria consecutiva, que los deja con marca de 4-4, y penúltimos en la División Noroeste.

Rose jugó 41 minutos, en los que encestó 19 de 31 tiros de campo, incluidos 4 de 7 triples, y 8 de 11 desde la línea de personal, capturó cuatro rebotes y repartió seis asistencias. El base titular de los Timberwolves también anotó a falta de 13,8 segundos los dos tiros libres con los que sentenció la victoria del equipo de Minnesota, después que el australiano Dante Exum había penetrado a canasta y concluido la jugada con un mate para poner el 126-125 favorable a los Jazz.

Towns y Wiggins ayudaron a Rose

El pívot dominicano Karl-Anthony Towns aportó un doble-doble con 28 tantos y 16 rebotes, confirmando su poderío en el juego interior de Minnesota. Towns jugó 40 minutos, en los que encestó 9 de 17 tiros de campo, incluidos 4 de 9 triples, 6 de 8 desde la línea de personal y entregó cuatro asistencias.

Además, el alero canadiense Andrew Wiggins, que volvió con el equipo después de perderse los tres partidos anteriores por lesión, consiguió 19 puntos y seis rebotes, que también ayudaron al triunfo de los Timberwolves. Con la derrota de hoy, los Jazz (4-3), aunque se mantienen terceros, quedan con solo medio partido de ventaja sobre los Timberwolves en la División Noroeste, además de cortar una racha de tres victorias consecutivas fuera de su campo.

Ricky, 5 puntos

El escolta Donovan Mitchell logró 26 puntos como líder encestador de los Jazz, bien respaldado por el pívot francés Rudy Gobert, que logró doble-doble (22 puntos y 13 rebotes), siendo una vez más el mejor jugador dentro de la pintura. Otro hombre alto, el ala-pívot Derrick Favors, aportó 14 puntos y capturó ocho rebotes.

El base español Ricky Rubio se quedó con cinco puntos en 27 minutos de juego. Rubio anotó 2 de 6 tiros de campo, falló su único intento triple y acertó 1 de 2 desde la línea de personal. El jugador de El Masnou también capturó dos rebotes en ataque, dio 5 asistencias, recuperó dos balones, pero perdió seis, que volvió a ser su asignatura pendiente, puso un tapón y cometió tres faltas personales.

