Jason Collins, primer jugador en la NBA en declarase homosexual, sufre un tumor cerebral

Jason Collins, que disputó trece temporadas en la NBA (2001 - 2014) y es ahora un embajador de la liga estadounidense, sufre un tumor cerebral por el que se está sometiendo a un tratamiento, según informó su familia.

"El embajador de la NBA y jugador con trece años de experiencia en la liga se está sometiendo a un tratamiento para un tumor de cerebro. Jason y su familia agradecen vuestro apoyo y oraciones y piden privacidad mientras dedican su atención a la salud y al bienestar de Jason", se lee en el comunicado recogido por la NBA.

Jason Collins fue el primer jugador de la NBA en declararse homosexual de forma pública, lo hizo en la revista Sports Illustrated el 29 de abril de 2013. El jugador nacido en Northridge, California, el 2 de diciembre de 1978, jugó en los New Jersey Nets, Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Washington Wizards, Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks y Brooklyn Nets en sus trece años en la NBA.

Collins, pívot de 2,13 metros de altura, se retiró de la NBA en 2014 y, actualmente trabaja como embajador de la NBA.

