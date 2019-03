El Barcelona cae arollado ante el Anadolu Efes y se deja la cuarta plaza de la Euroliga en Estambul

Un magnífico Shane Larkin (37 puntos, 43 valoración) dejó al Barça Lassa sin opciones ante el Anadolu Efes (92-70) y se quedó prácticamente sin opciones de asaltar la cuarta plaza de la Euroliga, la última que da derecho a tener el factor cancha a favor en los 'play offs'.

Los de Svetislav Pesic, empatados con los turcos en la clasificación (15-9), defendían, además, los quince puntos por los que ganaron en Barcelona, pero hoy no tuvieron ni una opción ante un Larkin (37 puntos, 6/7 en tiros de dos, 6/8 en triples, 7/7 en libre, 5 rebotes, 2 asistencias) tocado por una varita y la extraordinaria actuación de un exazulgrana, Adrien Moerman, que firmó dobles dígitos (22 puntos, 11 rebotes).

La horrorosa segunda mitad del primer cuarto de los azulgrana fue determinante, un lastre que arrastró durante casi todo el partido. Del 11-10 pasó al 24-12. Dejó el Anadolu Efes secó al Barça durante dos minutos, en los que aparecieron los triples de Larkin, el ritmo del base estadounidense y la intensidad defensiva de los turcos para imponer su juego. Solo anotaron Tomic y Claver en el primer cuarto (6 cada uno) y la valoración de ambos equipos (35-1) lo dice todo. El Barça había fallado los cinco triples que intentó, perdió cinco balones, no controlaba el rebote y su defensa no apareció.

Pesic no encontraba soluciones ni con Seraphin por Tomic ni con la entrada del tirador Kuric ni en la dirección de Pangos, que entró por un desafortunado Heurtel, que hoy solo jugó siete minutos. Larkin continuó con su festival en el segundo cuarto y un nuevo triple suyo puso la máxima ventaja hasta entonces (31-18). El estadounidense (15 puntos en 8 minutos) era imparable y la defensa azulgrana no solo no podía parar al base, sino prácticamente a ninguno de los jugadores del Efes. No era solo una cuestión de acierto, sino también de intensidad.

Moerman y Micic acompañaron a Larkin en ataque y en el Barça, salvo en Tomic, no había respuestas. Empezó a encontrarlas un enfadadísimo Pesic con Ribas como base. La máxima ventaja de los de Ataman alcanzó los quince puntos (40-25), los mismos por lo que había ganado el Barça en el Palau Blaugrana, pero poco a poco fue tapando la hemorragia.

Un parcial 2-6, con una mejor defensa, permitió recortar a los de Pesic hasta el 42-31 en el ecuador del partido. Al final, la diferencia en estos primeros veinte minutos estuvo en el rebote (22-13) y sobre todo en el acierto en los triples (4/13 para los turcos, 1/12 para el Barça). Así que Pesic necesitaba soluciones y las encontró con un quinteto más agresivo, con Ribas de base, Oriola ayudando a Tomic y Hanga y Claver. El croata fue el faro del equipo e insufló carácter al Barça.

Del 44-33 se pasó al 44-40 en el momento que más cerca estuvo el Barça, pero después dos técnicas (Hanga y Pesic) le dieron aire a Anadolu, que consiguió un parcial 13-3 y a los azulgrana se les apagó la luz para siempre. Así que con 57-43, el Barça tuvo que volver a remar a tres minutos del final del tercer cuarto. Anadolu estableció su máxima ventaja tras un triple de Micic (60-44), a 2:16 para el final del cuarto. Entonces decidió el técnico serbio dar entrada a Jaka Blazic, la intensidad defensiva subió y los azulgrana consiguieron un parcial 4-9 y situarse a once puntos (64-53) con diez minutos por jugarse.

Pero en el inicio del cuarto final, todo se vino abajo para los de Pesic. Con un Larkin en estado de gracia, y cuatro triples en los primeros seis minutos del final, Anadolu voló y la ventaja se disparó hasta los veinte puntos (79-59). En pleno recital del base estadounidense, su equipo se fue hasta los 25 puntos, una diferencia que se estableció en 22, lejos de los 15 que tenía el Barça de margen. Una derrota que prácticamente supone despedirse de la cuarta plaza en la Euroliga.