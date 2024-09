'Asaltamontes Female': cientos de mujeres superan sus adversidades vitales haciendo 'trail running' en Monteferro

Más de 300 mujeres se han reunido este domingo en el espectacular paraje de Monteferro (Nigrán) para competir en la II Edición de la 'Asaltamontes Female'. Una prueba de 'trail running' que busca fomentar la participación femenina en un deporte muy masculinizado y, además, ayudar a sus participantes a sobrellevar sus dificultades vitales. Desde madres e hijas que han estrechado lazos gracias a correr juntas hasta mujeres que han superado divorcios o enfermedades graves.

Una segunda vida después del cáncer

La de Isabel Ripoll es una de las historias más emocionantes y conmovedoras de entre todas las competidoras. Tiene 46 años y ha superado dos cánceres: uno de tiroides y otro de mama. A pesar de "haber ido al gimnasio durante años", tal y como ella misma cuenta, ha sido su enfermedad la que la ha impulsado a dar un giro de 180 grados a su día a día. Empezó a hacer 'running' después de prometerse a sí misma, durante su primer tratamiento, que "correría una media maratón si me recuperaba". Y dicho y hecho: ni siquiera un segundo diagnóstico de cáncer, seis años después, ha podido con su voluntad. "Me ha costado ponerme en forma de nuevo", confiesa, "pero el deporte me ha dado mucha salud y una nueva vida". Ahora, entrena seis días a la semana para participar en una prueba de, nada más y nada menos que, 74 km en Formentera el próximo marzo.

Veterana imparable a pesar de sus rodillas

Otra de las competidoras con nombre propio y en mayúsculas es Olga Carreira. Esta viguesa de 69 años ha completado la 'Asaltamontes Female' padeciendo artrosis en ambas rodillas. Los médicos le diagnosticaron esta enfermedad hace ya seis años y deportes como el 'running' o el pilates le ayudan a reforzar la musculatura. "No he entrenado para esta carrera, vine un par de días antes a ver el recorrido y nada más", confiesa nerviosa. Aun así lo ha hecho increíblemente bien, tanto que hasta ha cruzado la línea de meta entre los vítores de sus compañeras. Lo más bonito de esta experiencia, asegura, "es conocer gente, pasarlo bien y la confianza que se genera entre las participantes".

Cinco horas de prueba y 2,5 km de recorrido

La 'Asaltamontes Female' ha causado furor en Nigrán por segundo año consecutivo. Han sido más de cinco horas de evento y un recorrido por el monte de 2,5 kilómetros. Las más de 300 participantes se han dividido en equipos de cuatro personas para competir en una carrera de relevos. El equipo ganador ha sido el que mayor número de vueltas ha conseguido dar en el tiempo establecido.

Las organizadoras del evento, Aroa Sío y Arancha Pérez, ya tienen la mirada puesta en el 2025. Sus objetivos seguirán siendo los mismos en la futura tercera edición: crear una comunidad para que las mujeres se conozcan y no salgan solas a entrenar a la montaña, fomentar un estilo de vida saludable y "trasladar la experiencia del 'trail running' a quien nunca lo haya practicado", tal y como explica Arancha. En palabras de la propia Aroa: "Quiero que las mujeres se sientan tan motivadas como yo, que a mis 37 años cambié los cigarrillos por las endorfinas".

