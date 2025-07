Ana Peleteiro pierde al hijo que esperaba

Ana Peleteiro ha revelado a través de una publicación en su cuenta de Instagram que ha perdido al hijo que esperaba. La triplista gallega, había anunciado el pasado 6 de julio que esperaba a su segundo hijo, fruto de la relación que mantiene con el también triplista francés Benjamin Campaoré, padre de la primera hija de Peleteiro, Lúa.

"Chicos, lo siento mucho, pero a pesar de llevar un crecimiento normal, no tenemos latido... Probablemente sean las palabras que jamás quieres escuchar y menos aún cuando parecía que todo iba bien, después de escucharle el latido en la semana 7 sentir como cada día iba creciendo poquito a poco sin ningún tipo de problema", comienza Ana Peleteiro en su emotivo mensaje.

"Ahora toca pasar por uno proceso duro y doloroso, pero que sabemos que superaremos y que nos hará más fuertes. Desde hoy tenemos un angelito más en el cielo que nos cuida y nos protegerá el resto de nuestra vida", añade la triplista. "Pero sí, hoy hemos tenido que pasar por uno de los momentos más agridulces de nuestra vida, pero lo afrontamos fuertes y más unidos que nunca", añade.

Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré, que ejerce de entrenador de su pareja desde su regreso a Galicia, tuvieron a Lúa en diciembre de 2022 y tres años después esperaban a su segundo hijo. Por este motivo, la española había renunciado a los mundiales de Tokio del próximo mes de septiembre.

El anuncio hace 3 semanas

El pasado 6 de julio la atleta anunciaba, también a través de sus redes sociales, su embarazo. Lo hacía con una publicación junto a su marido, Benjamín Compaoré, y su hija Lúa: "Aún no sabemos casi nada de ti, hijito, pero te amamos y deseamos con todo nuestro corazón", rezaba la publicación. Unos días más tarde, la atleta explicó a través de sus historias cómo se enteró de su embarazo, ya que "no fue un bebé buscado". Confesó entonces haber pasado unas "semanas complicadas", debido a la noticia: "He tenido que trabajarlo con mi terapeuta". Eso sí, también añadió que: "Un embarazo siempre es una noticia maravillosa. Llevábamos dos meses de malas noticias y desde que sabemos que estamos embarazados todo ha cambiado".

