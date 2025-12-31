Roberto Brasero y la previsión para los primeros días de enero: "Borrasca para Año Nuevo y nevadas para Reyes"

Terminamos el año con mucho frío. El último amanecer de 2025 nos ha dejado y contundentes heladas y bancos de niebla en muchas zonas. En algunas esa niebla ha persistido hasta la tarde con máximas que no han pasado de 5º en ciudades como Palencia o Zamora. En otras, el sol ha sido el protagonista de una placentera tarde nochevieja. Por la noche el desplome de las temperaturas no será esperar. Cambiaremos de año con mucho frío y de hecho a la hora de las campanadas estará ya helando en amplias zonas del norte y del centro peninsular. La primera madrugada del año 2026 será de nuevo muy fría y además persistirán los bancos de niebla en el interior peninsular, pero ya se empezarán a notar cambios asociados a la borrasca Francis.

Borrasca Francis para estrenar el año

El año nuevo llega con borrasca. La sexta de la temporada y primera del año 2026. Justo en el primer día. Francis se llama y dejará lluvias sobre todo en el archipiélago canario donde se esperan chubascos tormentosos, localmente fuertes y persistentes, y acompañados de viento intenso y temporal marítimo con fuerte oleaje especialmente en las islas occidentales.

En la península además de las nieblas matinales se irá nublando por el oeste y podríamos tener lluvias en Galicia, oeste del sistema central y sur de Andalucía. El VIERNES continuarán esas lluvias en Canarias, especialmente en las vertientes occidentales de las islas más montañosas y paralelamente la Borrasca Francis se acercará más a la península, dejando precipitaciones, a partir del mediodía, en Galicia, cantábrico, Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental.

Las temperaturas subirán mucho el viernes porque Francis viene con aire húmedo pero también aire templado: el viernes solo helará en las montañas y por el día el ambiente será más suave que jornadas anteriores, superándose incluso los 20° en el valle del Guadalquivir.

Nueva entrada de aire polar

El SÁBADO Francis provocará lluvias en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía occidental, que se podrán extender a otras zonas del centro y hacia la meseta norte. Estas precipitaciones serán fuertes y persistentes en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Además, seguirán las lluvias en Canarias, especialmente en las vertientes oeste de las islas más montañosas.

Y mientras tanto, comenzará a llegar una masa de aire muy frío por el norte peninsular que dará lugar a precipitaciones en el cantábrico y Pirineos, con una cota de nieve que inicialmente estará sobre 1600-1800 m pero irá bajando a tan solo unos 400 m., por lo que se podrán ver afectadas vías de comunicación por la nieve el sábado por la tarde-noche en el extremo norte peninsular.

¿Otra Filomena?

Aunque todavía hay bastante incertidumbre al respecto, es probable que esa masa de aire frío que llega el sábado al norte peninsular vaya penetrando durante el domingo por toda la península, provocando un brusco y acusado descenso de las temperaturas en la mayor parte del país, especialmente en la mitad norte, donde la bajada podrá ser de 8° o 10° con respecto al día anterior.

La interacción entre la borrasca Francis que llega por el sur con su masa de aire húmedo y templado con esa otra masa de aire frío que entra por el norte podría provocar nevadas en cotas bajas del centro y del interior oriental peninsular.

Tanto el domingo como el lunes, podría nevar en zonas pobladas, y afectar a vías de comunicación importantes del centro y del interior del este de la península. Es cierto que esta misma situación del choque de dos masas de aire nos recuerda mucho a la de la famosa Filomena de 2021 pero todavía queda mucho por predecir, como, por ejemplo, la cantidad de precipitación, que ahora mismo en la zona centro sí es probable para el domingo pero que no sería muy abundante, y que luego para el lunes sí podría ser más copiosa y persistente hacia el sureste: zonas de Albacete, Alicante, Granada, interior de Almería, de la Región de Murcia, y sobre todo, Cuenca, Guadalajara o Teruel, donde las nevadas pueden ser más importantes en la víspera de Reyes.

De estos choques de masas de aire de distinta naturaleza es de donde suelen venir las nevadas por sorpresa. Pero aún queda mucho. Y lo más inmediato que tenemos por delante es nada más y nada menos que un cambio de año, así que, por mi parte, lo único que me falta decir es: ¡feliz año nuevo!

