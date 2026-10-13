Unos 150 senderistas extranjeros, atrapados en el Himalaya tras una devastadora inundación en Nepal

Más de 270 personas permanecen atrapadas en una región montañosa de Nepal después de que una violenta crecida destruyera el domingo numerosos senderos y puentes colgantes, impidiendo la salida de excursionistas y trabajadores locales.

Entre los afectados se encuentran 150 senderistas extranjeros y 120 guías y porteadores nepalíes, que permanecen a salvo en distintos puntos de las rutas de montaña, pero sin posibilidad de abandonar la zona por sus propios medios.

La inundación se produjo en la región rural de Chumnubri, en el distrito de Gorkha, en el centro del país, y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de rescate con helicópteros militares.

Atrapados entre el Tíbet y los puentes destruidos

La situación geográfica complica especialmente la evacuación de los afectados, que han quedado aislados entre las montañas del Himalaya y la frontera con el Tíbet.

"No pueden subir a cotas más altas porque es el Tíbet, y tampoco pueden bajar a los pueblos porque los puentes y los senderos se han derrumbado", explicó a Efe el presidente de la Asociación de Agencias de Senderismo de Nepal (TAAN), Sagar Pandey.

Los excursionistas permanecen distribuidos en diferentes puntos de las rutas afectadas, acompañados por los guías y porteadores que trabajaban en la zona cuando se produjo la crecida.

Ante la imposibilidad de realizar la evacuación por tierra, las autoridades están organizando operaciones de rescate aéreo.

Más de 300 personas rescatadas

Los equipos de emergencia han conseguido rescatar hasta el momento a 302 personas, entre ellas 19 ciudadanos extranjeros. Además, 13 personas fueron rescatadas de entre los escombros provocados por la inundación.

La magnitud de la catástrofe ha obligado a movilizar a 156 efectivos del Ejército de Nepal, que trabajan en las labores de búsqueda, rescate y asistencia a la población.

En el dispositivo participan también cuatro helicópteros militares, incluido un MI-17, junto con equipos de emergencia desplegados sobre el terreno.

Representantes de la Asociación de Agencias de Senderismo se reunieron el lunes con el ministro de Turismo nepalí, Khadak Raj Paudel, para trasladarle la situación de los excursionistas incomunicados y coordinar su evacuación.

Cuatro desaparecidos

La inundación también ha provocado importantes daños materiales y mantiene en alerta a las autoridades. Según los datos oficiales, cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, continúan desaparecidas. Además, más de 200 viviendas han quedado destruidas por la fuerza del agua.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) ha situado el inicio de la riada alrededor de las 5:30 horas locales del domingo, cuando una crecida repentina afectó a la zona de Chumnubri.

Los equipos de rescate continúan trabajando para localizar a los desaparecidos y evacuar a las personas que permanecen aisladas.

¿Qué provocó la inundación?

Las primeras investigaciones científicas apuntan a un posible fenómeno relacionado con el desprendimiento de grandes cantidades de hielo, rocas y tierra en el Himalaya.

Según la hipótesis preliminar, estos materiales habrían formado una represa natural que posteriormente se rompió, liberando de forma repentina una gran cantidad de agua montaña abajo.

Este tipo de episodios puede causar inundaciones especialmente violentas en los valles de montaña, donde las crecidas arrastran sedimentos, destruyen infraestructuras y dejan incomunicadas a poblaciones enteras. Por el momento, esta explicación sigue siendo preliminar y las autoridades continúan investigando el origen exacto del desastre.

Nueva catástrofe natural

La nueva inundación llega cuando Nepal todavía trata de recuperarse de la catástrofe sufrida el pasado agosto. Aquel desastre dejó miles de cuerpos y restos humanos recuperados y más de 5.000 personas desaparecidas, según el balance recogido en las informaciones sobre la emergencia. El Gobierno nepalí dio por finalizada la búsqueda activa a principios de octubre.

Ahora, las autoridades vuelven a enfrentarse a una operación de emergencia en una de las regiones montañosas más difíciles de acceder del país.

La prioridad es evacuar a los más de 270 senderistas, guías y porteadores que permanecen aislados, mientras continúan las labores de búsqueda de las cuatro personas desaparecidas.