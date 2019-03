'La vida en fotografías' por Linda McCartney

Intérprete musical, compositora, activista en favor de los derechos de los animales y fotógrafa. La exposa de Paul McCartney demostró a lo largo de su vida sus inquietudes artísticas en distintos campos. Una exposición londinense hace ahora un recorrido por su faceta como fotógrafa con instantáneas de la fallecida McCartney. En la muestra se recogen retratos familiares de sus hijos y fotografías de otros artistas de la época.En la presentación de la muestra Paul McCartney destacó que "lo más genial de Linda es que, aunque se convirtió en una afamada fotógrafa también dedicó tiempo a retratar a su familia".



McCartney comenzó su andadura en la revista Town & Country, y fue la única fotógrafa, no oficial, a bordo del barco SS Mar Panther, en el río Hudson, que fue autorizada a tomar imágenes de The Rolling Stones. Durante su trayectoria fotografió a artistas como Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis Joplin, Eric Clapton, Simon and Garfunkel, The Who, The Doors, y Neil Young.9



No es la primera vez que las imágenes de Linda salen a la luz. Su trabajo ha sido exhibido en más de 50 galerías internacionales, así como en el Victoria and Albert Museum de Londres. Además de una colección de fotografías llamado, Linda McCartney's Sixties: Portrait of an Era, que se publicó en 1993, en el cuál se publicaron fotografías tomadas a artistas famosos, a su propia familia y amigos durante esa década. La esposa del 'Beatle' falleció en 1998 como consecuencia de un cáncer de mama.