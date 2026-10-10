Un viaje inmersivo por el cuerpo humano

Esta experiencia inmersiva de divulgación científica y tecnológica permite recorrer el interior del cuerpo humano a través de realidad virtual y proyecciones en el Espacio Delicias de Madrid. El portavoz de esta exposición, José María Roca, destaca que "por primera vez vemos una exposición en que el visitante es el protagonista porque lo que ve es lo que sucede en su cuerpo". Y lo hacemos con gafas que nos muestran la precisión de nuestro cuerpo de forma sorprendentemente real y con una concienzuda investigación científica.

Una experiencia única

Pocas veces veremos de esta forma nuestro interior. Esta exposición nos muestra cómo funciona y de que es capaz de hacer al hacer una coreografiar con un sinfín piezas de manera precisa para realizar un gesto mínimo como es respirar o mover un brazo. Y entonces pensamos en el milagro de la vida, en nuestra "máquina" casi perfecta Por no hablar del milagro de crear vida, Human Universe. The Experience, hasta el 7 de enero en Espacio Delicias, ofrece una clase de ciencias magistral y detiene lo que ocurre tras sus muros para invitar al espectador a pensar sólo en una cosa: su cuerpo.

Exploración del cuerpo humano

La experiencia, pionera, propone un viaje por el organismo. A lo largo del recorrido el visitante puede explorar el cuerpo humano navegando incluso por su interior, atravesando arterias, estómago, corazón, pulmones, cerebro... Todo con imágenes hiperrealistas mostradas a una escala asombrosa. La aventura comienza el origen de todo y cómo la especie humana evolucionó hasta el Homo Sapiens a través de una experiencia audiovisual y reconstrucciones hiperrealistas de nuestros ancestros. Vemos gigantescas pantallas inmersivas que muestran la unión de dos células y que son es capaz de dar vida a nuevo ser.

Humanos miniatura

La experiencia crece con las gafas de realidad virtual calzadas, el público se miniaturiza para examinar cada rincón del cuerpo humano y conocer cómo funciona su sistema inmunitario a bordo de una nanocápsula que cumple una misión: hallar el virus que le ha enfermado. José María Roca, incide en que "Human Universe transforma procesos invisibles del cuerpo humano en contenidos accesibles, emocionantes e impactantes". Además, añade que "se trata de un viaje, de una expedición cultural que utiliza la realidad virtual, mapping, animación y elementos interactivos para ofrecer una inmersión en los secretos del cuerpo humano".