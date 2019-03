'Se vende', lo nuevo de Alejandro Sanz

A una semana de que salga a la venta "La música no se toca", el noveno disco de estudio de Alejandro Sanz, el cantante madrileño ha estrenado hoy "Se vende", segundo single de este trabajo tras "No me compares".

El videoclip, que se presenta también junto a la canción y que se encuentra disponible en iTunes y en el canal oficial de Sanz en Youtube, fue rodado en Madrid bajo la dirección de David Alcalde y usa la danza para desarrollar las historias de amor de varias parejas.

"Se vende" ha sido escrita y producida por el colombiano Julio Reyes, que se ha hecho cargo también de la producción del resto del álbum, que nació -según declaró Sanz- de su intención de hacer un disco "de pop rock sinfónico monumental", con arreglos de los años 80 "traídos al siglo XXI".