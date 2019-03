El traje de Judy Garland en "El mago de Oz" se subasta por 480.000 dólares

El vestido con el que la actriz Judy Garland interpretó a Dorothy en el clásico "The Wizard of Oz" ("El mago de Oz", 1939) se ha vendido en una subasta por 480.000 dólares, informó la casa de subastas Julien's. El precio conseguido por el vestido, de blusa blanca y jumper azul, ha estado dentro de lo que esperaba la casa de subastas en Beverly Hills (California), pero por debajo de las exorbitantes sumas que han obtenido vestidos usados por las actrices Marilyn Monroe y Audrey Hepburn.

La casa de subastas no ha identificado al comprador del vestido de Garland, diseñado por Adrian, un modista de MGM. La venta se llevó a cabo en Beverly Hills, en el condado de Los Ángeles, en el marco de una subasta llamada "Iconos e ídolos de Hollywood" que incluye 800 objetos de vestuario, fotografías originales y objetos propiedad de famosos.

Un vestido que lució la actriz Julie Andrews para su papel de María en el rodaje de "The sound of music" ("Sonrisas y lágrimas"), se ha vendido por 38.400 dólares. La subasta ha incluido artículos como unos pantalones que vistió Steve McQueen en "The Sand Pebbles" ("El Yang-Tsé en llamas", 1966), así como una chaqueta de carreras que lució el actor en una cita benéfica llamada "Winter Sprint", valorados entre 1.000 y 2.000 dólares los primeros y hasta en 60.000 dólares la segunda.

Un traje de Pierce Brosnan para interpretar a James Bond en "Goldeneye" se puso a la venta por una cifra mucho más modesta, de 3.000 dólares. Joyería, ropa y armas usadas por Bruce Lee también figuraron en la subasta, o el Globo de Oro ganado por Elizabeth Taylor por "Suddenly, Last Summer" ("De repente, el último verano", 1959), tasado entre 30.000 y 50.000 dólares.