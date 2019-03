Toyohiko Tomioka: "Nada de lo que me hubieran dicho me habría detenido"

Japón tembló el 11 de marzo dejando al país gravemente herido. Por eso, y a pesar de los riesgos a los que se iban a enfrentar, muchos no dudaron en presentarse voluntarios a una misión kamikaze y solidaria. El objetivo era recobrar el control sobre el reactor nuclear. Al frente del equipo estaba Toyohiko Tomioka, capitán de los bomberos. No dudó ni un instante en sumarse a la misión.



"Tomé la decisión de participar en esta operación voluntariamente. Al decírselo a mi familia, mi hijo me dijo 'papá, no te vayas'; sin embargo, mi mujer y mi hija no me dijeron nada, sabían que sus palabras no me detendrían", afirma Toyohiko Tomioka.



Tuvieron que trabajar en condiciones extremas durante días. A pesar de la radiación a que estuvieron expuestos, según el capitán ahora todos están bien. La Fundación Príncipe de Asturias reconoce así a "un grupo de personas que reprenta los valores más elevados de la condición humana".