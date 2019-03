El torero cobarde de México: “La gente quería verme humillado”

Ya se le conoce como el 'torero a la fuga'. Cristian Hernández, de 22 años y ya ex torero, que con un ataque de pánico dejó plantado al toro y salió corriendo en plena faena en la Monumental de la ciudad de México, la más grande del mundo.

El ya ex torero acabó en la cárcel por incumplir el contrato que le obligaba a enfrentarse al toro. "Cuando me sacaban detenido de la plaza, el público me abucheaba, querían verme humillado. Sentí vergüenza", recordó en el plató de Espejo público.

Cristian Hernández no solo desaprovechó su oportunidad de oro para darse a conocer en una plaza importante, sino que, después de salir corriendo, volvió al ruedo para cortarse la coleta en plena sangría de insultos por parte del público. "No tuve huevos", reconoció ante los micrófonos de la prensa antes de subirse al coche que lo llevaría a los calabozos.

Después de la espantada, el 'torero a la fuga' se ha hecho tan popular, que su huida ya triunfa en la red, y su vídeo más popular en Youtube acumula más de cincuenta mil visitas.