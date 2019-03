Un homenaje a la maternidad y a las madres 'todoterreno' de nuestros días, pero también al amor paterno más incondicional hacia un hijo: eso supone 'Todo lo que tú quieras', la vuelta de Achero Mañas al cine tras un paréntesis de 8 años desde que cautivara a público y crítica con 'El Bola' y 'Noviembre'.

Mañas ha explicado que se había jurado no volver a trabajar con niños después de dirigir a Juan José Ballesta en 'El Bola', pero las promesas se las lleva el viento y se ha lanzado al más difícil todavía con la pequeña Lucía Fernández, que a sus 4 preciosos años "se come" a sus experimentados compañeros de cartel en esta fábula sobre el amor extremo hacia los hijos.

Lucía es Dafne, la hija de un matrimonio convencional. El padre, Leo (Juan Diego Botto), es un abogado frío y volcado en su trabajo que delega en su mujer, la dulce Alicia (Ana Risueño), el cuidado y la educación de la niña.

Pero Alicia muere repentinamente y Leo tendrá que ser padre y madre a un tiempo. De hecho, el personaje que interpreta Botto deberá ser más madre que padre, ya que la brutal necesidad que tiene la niña de su mamá llevará a Leo a travestirse en su difunta mujer para darle a Dafne el amor materno que pide.

Para el papel de Leo, Mañas sustituyó el cásting por una reunión de amigos a los que planteó el personaje, complicado porque un sólo matiz podía desviarlo hacia algo "o pop o grotesco", y el director no quería ninguna de esas dos cosas.

"Cuando vi a Juan Diego Botto dije 'es éste', porque le daba clase y dignidad al personaje", ha explicado el cineasta, que ha confesado que siempre que ve el primer montaje de sus películas se aterra, tiene ganas de defenestrarse y piensa: "¿esa es la mierda que acabo de hacer?".

También Botto ha reconocido que encontrar el equilibrio era complicado. "El guión no daba vértigo porque estaba muy bien construido, pero hacerlo sí lo daba, porque mi personaje puede hacer el ridículo en todas las secuencias. Me he sentido muy desnudo y expuesto", ha señalado el actor, también padre de una niña de corta edad.

Y es que la película tiene una carga emotiva inmensa, con ese padre que empieza pintándose los labios de rojo para leerle a su hija el cuento de buenas noches y acaba poniéndose peluca y vestido para llevarla al colegio mientras se le parte el corazón al oír cómo ella le llama "mami".

Elegida entre 400 niñas, Lucía pasó después 7 pruebas y vivió todo el rodaje como un juego, con un psicólogo siempre pendiente de ella, pues Achero Mañas afirma rotundo que "un rodaje no es lugar para un niño", aunque esta pequeña sea "especial", como afirma la actriz Najwa Nimri, que en la cinta interpreta a Marta, una amiga de Leo.

De hecho, Mañas había jurado, tras 'El Bola', no volver a rodar con niños, convencido de que "le había jodido la vida" a su protagonista, Juan José Ballesta, que por entonces tenía 14 años.

El elenco de 'Todo lo que tú quieras' lo completa José Luis Gómez, que se mete en la piel de Alex, un travesti ya mayor que ayudará a Leo a mimetizarse en mujer y que ha calificado su rol de auténtico regalo, mientras Mañas apuntaba que si Gómez hubiera rechazado el papel, uno de los posibles candidatos era Andrés Pajares. La película, que se estrena este viernes, cuenta con una banda sonora firmada por Leiva, del grupo Pereza, quien ha buscado "un punto sobrio para acompañar una historia y hacer que brille, como hacía 'Tomatito' con Camarón", ha indicado.