Un taxista brasileño con la voz de Michael Jackson

Pese a su muerte, Michael Jackson ha adejado una estela evidentemente imborrable. Tanto que este nuevo fenómeno de Internet ya es considerado por muchos como la reencarnación del 'Rey del Pop'.



Jean Walker es un taxista brasileño que un día sorprendió a un cliente. Éste, ni corto ni perezoso, decidió grabarle con su móvil y extender el vídeo por la red de redes. Y de ahí en adelante, todo el que se monta en su taxi, le ruega al menos una estrofa. No sabemos, todavía, si a cambio de una buena propina.



Y no es que sólo tenga el don con esta canción. El brasileño ya tiene todo un registro. Ello puede constatarse en varios donde aparece interpretando canciones como Billie Jean, Jam y The Way You Make Me Feel.



Misma voz, mismo tono y hasta los mismos peculiares gritos del fallecido artista. Todo un fenómeno que, quien sabe, podría convertirse en el nuevo Paul Potts.