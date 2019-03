El tango se abre paso en la Filarmónica de Berlín de la mano de un madrileño

El tango ha irrumpido esta semana en la Filarmónica de Berlín gracias a una composición del músico madrileño Arturo Cardelús, al que un primer violín de esta orquesta le encargó una pieza tras descubrirle a través de un vídeo de youtube. "Yo en el fondo pensé que se trataba de una broma", explica a Efe Cardelús, de 31 años, al recordar el correo electrónico que recibió hace dos años y en el que el prestigioso violinista rumano Laurentius Dinca le pedía que compusiese un tango "de ese estilo" para violín solista y quinteto de cuerda.

Dinca había escrito en youtube las palabras "tango" y "violín" y como segundo resultado apareció un vídeo de apenas tres minutos de Cardelús llamado "Con aire de tango", un documento audiovisual que ya acumula más de 34.000 visitas. La pieza, interpretada por el propio Cardelús al piano y por la violinista estadounidense Maureen Choi, despertó el interés del músico de orquesta, que es un gran aficionado al tango, y decidió ponerse en contacto con Cardelús.

El compositor español, que reside desde hace años en California por motivos laborales, se puso entonces manos a la obra y a lo largo de unos seis meses adaptó y amplió la pieza original hasta un total de cuatro movimientos y 16 minutos. "Es una mezcla de melancolía y esperanza, que es lo que yo veo siempre en el tango", describe Cardelús, que subraya de seguido que este es su primer acercamiento como compositor a este popular estilo musical argentino.



Los cuatro movimientos de "Con aire de tango" recuerdan cuatro lugares de marcado carácter biográfico para el compositor: Madrid, la ciudad donde nació; Boston, donde estudió música; Anchorage (Alaska), la localidad de su mujer; y Los Ángeles, donde residen en la actualidad. En enero del año pasado, Cardelús viajó por primera vez a Berlín para retocar mano a mano con Dinca en su composición e incluir sus consejos técnicos, y desde el sábado se encuentra de nuevo en la capital alemana. Ayer, de siete de la tarde a diez de la noche, en una sala del emblemático edificio de la Filarmónica de Berlín, seis músicos de la orquesta -"el techo del mundo", para Cardelús- grabaron "Con aire de tango".



"¡Oír la obra en directo fue impresionante! Ver a los mejores músicos del mundo tocando tu obra es una experiencia inolvidable", asegura. Hoy el compositor y pianista español supervisa la edición de la grabación, que está previsto que en breve aparezca en internet, a través de youtube, iTunes, spotify y amazon, aunque "el objetivo final" es que alguna discográfica se lance a publicarla. Cardelús, que considera que toda esta experiencia ha sido "una ilusión, una locura", explica asimismo que en su mundo profesional "es importante quién toca tú música".

"Me puede ayudar muchísimo", reconoce el madrileño, que se graduó "suma cum laude" por el prestigioso Berklee College of Music, la mayor universidad privada de música del mundo, y ha escrito la banda sonora de "The dark passenger" y trabajado en la orquestación de "El chico del periódico", película de Nicole Kidman y John Cusack.



Cardelús está trabajando en la actualidad, además de en un concierto para piano y orquesta y una sonata para piano ceñidos a la ortodoxia de la música de concierto, en un par de grandes proyectos más comerciales para la industria cinematográfica. El primero es un tema para "Los besos que nos quedan", una película del director Jesús Manuel Montané que protagonizarán Federico Luppi y Carmen Maura, y el segundo es una composición, también con ecos de tango, para el largometraje que prepara el productor alemán Christian Peschken sobre el papa Francisco.