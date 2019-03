La subasta de reliquias del Titanic, no apta para cualquier comprador

El 10 de abril de 1912 era una fecha destinada a pasar a la historia de la navegación. De Southhampton partía el mayor trasatlántico de la jamás construido, pero nunca llegaría a su destino. Ahora, cien años después, Nueva York acoge la mayor subasta de objetos recuperados del Titanic.

Lo curioso de esta subasta es que no solo es necesario el dinero. No todo el mundo podrá hacerse con estas reliquias: por orden del juez, los elementos no podrán venderse por separado y el comprador deberá comprometerse a conservar la colección y exponerla de forma ocasional.