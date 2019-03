La selección más ambiciosa de la obra de Hopper en el Thyssen-Bornemisza

El Museo Thyssen-Bornemisza y la Réunion des musées nationaux de Francia presentan la exposición 'Hopper', que reúne la más amplia y ambiciosa selección de la obra del artista estadounidense que se haya mostrado hasta ahora en Europa.

La muestra recoge préstamos procedentes de grandes museos e instituciones como el MoMA y el Metropolitan Museum de Nueva York, el Museum of Fine Arts de Boston, la Addison Gallery of American Art de Andover o la Pennsylvania Academy of Fine Arts de Filadelfia, además de algunos coleccionistas privados, y con mención especial al Whitney Museum of American Art de Nueva York.

La exposición puede verse en Madrid desde este martes y hasta el 16 de septiembre, y después viajará a París. En total, 73 obras de las cuales falta alguna, aunque las más importantes ya están aquí.

La muestra está organizada en dos partes: una primera mitad que recorrerá la formación del artista, aproximadamente de 1900 a 1924 y representada por un gran cantidad de bocetos, pinturas, dibujos, ilustraciones, grabados y acuarelas que dialogan puntualmente con obras de artistas como Winslow Homer, Robert Henri, John Sloan, Edgar Degas o Walter Sickert.

Y una segunda parte, a partir de 1925, que presentará su producción madura y que buscará ilustrar su carrera de la forma más completa y amplia posible.

Para ello, esta sección combinará grupos temáticos -los motivos y temas más recurrentes en su trabajo- con una narrativa organizada cronológicamente.

Edward Hopper no dejó una obra muy extensa, pero su legado sí contempla una visión singular de la realidad.