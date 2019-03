Los Secretos repasan sus 30 años de 'historia musical'

Llevan más de 30 años poniendo banda sonora a los desamores de varias generaciones y aún hoy siguen vendiendo discos y tocando en directo en todos los rincones de España.

Pero los inicios de estos eternos trobadores de la tristeza no fueron fáciles, y es que el grupo madrileño se planteó en muchos momentos tirar la toalla, hasta su reciente y celebrado concierto en el Teatro Real de Madrid, que han editado para incluirlo en una caja con el resto de su discografía, ahora que "todo sigue mejor".

Lo dice durante una entrevista a Efe su actual líder, Álvaro Urquijo, haciendo un juego de palabras con el título de uno de sus primeros álbumes, "Todo sigue igual" (1982), remasterizado como sus otros doce discos de estudio para esta flamante "Discografía 1981-2012", que sale este miércoles a la venta.

Se trata del octavo recopilatorio que repasa la trayectoria de Los Secretos, el último publicado en 2007 para conmemorar sus tres décadas en la música, desde sus comienzos cuando se hacían llamar Tos. Escoltado por sus compañeros Ramón Arroyo y Jesús Redondo, comentan que no toman ellos las decisiones sobre este tipo de lanzamientos, sino su discográfica, y que su principal interés como banda es publicar material nuevo, que no parezca "que no quieren trabajar" después de "En este mundo raro" (2011).

La vena nostálgica se explota en esta caja, en la que cada disco se presenta como una réplica del vinilo original, con las voces originales de cada tema, con libretos completos con letras y fotografías. Además, aparece "adornado" con un DVD+CD que también podrá adquirirse por separado, según prometen, y que incluye en imágenes el concierto íntegro que grabaron en Cáceres el pasado junio y el audio de la parte "sinfónica" ofrecida en el Teatro Real de Madrid junto a la Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid.

"Corresponde con un salto bastante espectacular. Cuando miras hacia atrás, da un poco de vértigo tocar en sitios como Las Ventas o el Teatro Real.

Jamás habría pensado que hubiese podido llegar a hacerlo", comenta orgulloso. Constituye todo un contraste para un grupo que comenzó cuando apenas existía infraestructura para vivir de la música, en los difíciles años de la Movida madrileña, a la que sobrevivieron para convertirse en uno de sus principales estandartes. "Los cambios que ha habido en Los Secretos son los lógicos de una banda en evolución. Creemos que hemos aprendido, hemos afianzado estilo y hemos hecho escuela", enumera Urquijo, haciendo balance.

Su éxito tiene más mérito si cabe habida cuenta de la insistencia con la que la fatalidad les ha golpeado, empezando por la muerte del batería José Enrique Cano "Canito" en 1980, la de su sustituto Pedro Antonio Díaz en 1984 y, ya en 1999, la del emblemático Enrique Urquijo, líder de la banda y hermano de Álvaro.

"Desde el principio ha habido momentos de tirar la toalla", confiesa éste, que con 17 años sufrió la muerte de su amigo "Canito", una semana después de recibir su primera oferta discográfica. A eso se añade su expulsión de Polydor tras la edición de "Algo más" (1983) sin prácticamente promoción por parte de la discográfica o la reciente lesión que sufrió Urquijo en una mano, de la que dice estar ya completamente recuperado.

"A nosotros ha sido muy difícil pararnos porque siempre buscamos un pretexto para continuar", apunta el autor de la música de "Por el bulevar de los sueños rotos", un encargo de Joaquín Sabina, inspirado en la figura de la malograda Chavela Vargas.