Santoral diciembre 2025: estos son todos los santos del último mes del año

En el mes de diciembre, como en todos los meses del año, se celebran muchos santos que forman parte de la tradición católica. Cada uno de ellos tiene su propia historia detrás y, aunque no todos sean populares, puede que encuentres algún nombre conocido. Descubre qué santo se celebra en cada uno de los días de diciembre y no te quedes sin saber cuándo es tu santo o el de tu familiar más querido.

8 y 28 diciembre: dos celebraciones especiales

Por si no lo sabías, el día 8 de diciembre se celebra el día de la Inmaculada Concepción que conmemora a la Virgen María. Una celebración que honra “la pureza y la gracia de María de Nazaret libre de cualquier pecado y presentada como modelo de fe”, un día especial para los católicos pero que también es celebración por ser día festivo estatal.

El día 28 diciembre se celebra un festejo que todo el mundo quiere que llegue, para gastar una broma a un familiar: el día de los Santos Inocentes. En este día, las denominadas inocentadas, que consisten en hacer bromas a alguien cercano, añaden un punto de diversión a esta jornada.

Conoce los santos de diciembre 2025

Vamos a consultar todos los santos que se celebran en el mes de diciembre

1 de diciembre - San Eloy, Santa Cándida y San Lucio.

2 de diciembre - Santa Aurelia y Santa Martana.

3 de diciembre - San Francisco Javier, San Jasón y San Claudio tribuno.

4 de diciembre - San Félix obispo y San Juan Calabria.

5 de diciembre - San Lúcido, Santa Elisa ,San Julio y San Pelagio monje.

6 de diciembre - San Nicolás de Bari Beata, Luisa María Frías Cañizares, Beato Pedro Pascual y San Bonifacio Sibidense.

7 de diciembre - San Ambrosio de Milán, San Juan el Silencioso y Santa María Josefa Rossello.

8 de diciembre - Inmaculada Concepción de María y San Sofronio.

9 de diciembre -San Juan Diego, San Cipriano, Santa Gorgonia y San Pedro Fourier.

10 de diciembre - Nuestra Señora de Loreto, Beato Agustín García Calvo, Santa Julia San Mauro, San Juan Roberts y San Lucas obispo.

11 de diciembre - San Dámaso I papa, Beato Arturo Bell, San Daniel Estilita y San Victorico.

12 de diciembre -Nuestra Señora de Guadalupe, San Israel y San Corentino.

13 de diciembre - Santa Lucía de Siracusa, Beato Juan Marinoni, San Antíoco, San Aristónan Orestes y Santa Otilia.

14 de diciembre -San Juan de la Cruz, San Agnelo, San Ares y San Elías.

15 de diciembre - San Urbicio, San Maximino abad, San Valeriano obispo, Santa Cristiana y Santa María Crucificada de Rosa.

16 de diciembre - San Everardo, Santa Adela, San Everardo y San Adón.

17 de diciembre -Santa Yolanda, San Juan de Mata, Santa Vivina.

18 de diciembre -Nuestra Señora de la Esperanza, San Flananio, San Gaciano y San Malaquías.

19 de diciembre - Santa Eva, San Anastasio I papa, San Gregorio obispo de Auxerre y San Nemesio.

20 de diciembre - San Julio mártir Santo Domingo de Silos, San Ceferino papa, San Eugenio sacerdote, San Filogonio y San Liberado.

21 de diciembre - San Pedro Canisio, San Anastasio mártir, San Festo, San Glicerio y San Miqueas profeta.

22 de diciembre - San Hungero, San Isquirión, San Queremón y compañeros mártires y Santa Francisca Javiera Cabrini.

23 de diciembre - San Antonio de Santa Ana Galvao, Beato Pablo Meléndez Gonzalo, San Ivón y San Juan Stone.

24 de diciembre - San Gregorio de Spoleto, Santa Irmina de Tréveris y Santa Tarsila de Roma.

25 de diciembre - Natividad de nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora del Belén, Beato Miguel Nakasima, Santa Anastasia y Santa Eugenia.

26 de diciembre - San Esteban, Beato Bentivolio de Bonis, Beato Segundo Pollo, San Arquelao obispo y San Dionisio papa.

27 de diciembre -San Juan evangelista Apóstol y Santa Fabiola.

28 de diciembre - Santos Inocentes, San Antonio monje, San Gaspar del Búfalo y San Teona.

29 de diciembre - Santo Tomas Becket y Beato Pedro el Venerable.

30 de diciembre -Santa Judit San Félix I papa y Beata Eugenia Rivasco.

31 diciembre- San Silvestre I papa, Santa Melania la joven, San Barbaciano, San Mario obispo y San Zótico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.