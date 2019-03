El San Valentín más seductor con los ángeles de Victoria's Secret

Los famosos ángeles de la firma Victoria's Secret se vuelven a vestir con sus mejores galas para San Valentín. En la nueva colección de lencería especialmente diseñada para esta fecha, los colores rosas y rojos son los estrellas.

La colección ha sido bautizada con el nombre de 'Love me' y cuenta con cinco líneas diferentes: "My sexy valentine", "My tempting valentine", "My romantic valentine", "My fleerty valentine" y "My sweet valentine", todas ellas con una máxima: la sensualidad. Las angelicales supermodelos Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Lily Aldridge y Behati Prinsloo son las encargadas de posar en una espectacular sesión fotográfica.

Los encajes, los tules y el subrayado de las formas son protagonistas. Bailando al suave ritmo de la canción "Love Is All We Need", del cantante Tommy Edwards, la única supermodelo que repite es Candice Swanepoel, quien en 2012 tuvo como compañeras a Adriana Lima y Miranda Kerr.

Paralelamente, la firma de lencería ha recibido una petición muy especial, la de lanzar un brasier para mujeres con cáncer. Una sobreviviente de cáncer de pecho ha lanzado una campaña para pedir a la sofisticada firma que diseñe una línea de brasieres para pacientes de esta enfermedad que han sido sometidas a la mastectomía.

Las autoras de esta iniciativa son Debbie Barret, una madre de 57 años, y su hija Allana Maiden, de 27, procedentes de Virginia, quienes recaudaron más de 118.000 firmas en el sitio Maiden's Change.org y llevaron hasta las oficinas de Victoria's Secret la petición.

Tendremos que esperar a que la firma se pronuncie para saber si dentro de poco, las pacientes con cáncer podrán también lucir los bonitos conjuntos de Victoria's Secret.