El salto del toro "Pajarito" da pie a un libro

Viendo la escena cuesta creer que nadie perdiera la vida. "Un hecho insólito, único y probablemente irrepetible, o esperemos que así sea", explicó hoy en la presentación de la obra el matador de toros ya retirado de aquel país Luis Niño de Rivera, en un acto celebrado en la Sala Antonio Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas. El acto, que fue presidido por el embajador de México en España, Jorge Zermeño Infante, lo coordinó el escritor Carlos Abella, quien entre otras cosas dijo del libro que "es extraordinario y original, basado en una anécdota maravillosa".



La presencia de "Pajarito" en la plaza duró menos de un minuto, desde que salió del chiquero, pero las imágenes de su 'vuelo' desde el ruedo al tendido, y del consiguiente y angustioso alboroto que formó al mezclarse con el público, se calcula que han sido vistas ya por más de seiscientos millones de espectadores de todo el mundo. "Pisó la arena apenas diez segundos, y en el tendido estuvo 38 más. Pudo ser una tragedia, pero finalmente, y a pesar de los heridos, pocos y no tan graves como sería de suponer, podemos hablar de tragicomedia. Fueron momentos dramáticos para todos los presentes, pero también momentos emblemáticos para la Fiesta", insistió Niño de Rivera.

De lo anterior se conocen ya mil historias personales que se cuentan en el libro, y tantas reflexiones, algunas divertidas, como el cambio que ha experimentado un amigo de Niño de Rivera "que antes gritaba mucho a los toreros para 'que se arrimen', y al haber sido uno de los que tuvo a 'Pajarito' prácticamente encima, ya no les exige nada".

También los demás intervinientes en la presentación del "Vuelo histórico de Pajarito" hicieron hincapié en las coincidencias para que aquella situación no terminara siendo dramática. "Vino a caer en el único asiento que estaba vacío del tendido", recordó el torero retirado. "Y esto es también el toreo, el sentir tan cercana la presencia de la muerte", señaló el periodista Juan Antonio Hernández, testigo presencial en la plaza aquel día, y a quien le tocó hacer un relato casi en directo "del pánico escénico, mientras notaba el ruido ensordecedor como de tambores por las pisadas del toro por los asientos".



Por su parte, el ganadero Sergio Hernández Weber, que ha redactado el libro junto al periodista mexicano Heriberto Murrieta, quien no pudo viajar a España para esta presentación, dejó claro que "la obra no está dedicada sólo a los aficionados taurinos, si no al gran público". Finalmente el embajador Zermeño resaltó "el gran mérito de dejar plasmada esta anécdota de las muchísimas que se dan en 'la Fiesta'", haciendo hincapié en el orgullo que siente por "la historia, la cultura y los valores que comparten España y México".