Sabor español en el segundo día del Festival de San Sebastián

El director de cine y presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Alex de la Iglesia, ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía 2010 por su "incuestionable trayectoria profesional innovadora y transgresora" que "ha enriquecido el lenguaje" del cine español.

El cineasta bilbaíno ha destacado la relación entre el "dolor" con la capacidad de crear y se ha mostrado convencido de que "la única manera de sacar rendimiento a una labor artística es sufriendo".



La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, ha hecho entrega del Premio en un acto celebrado en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, en el marco de la 58 edición del Festival de Cine, en el que también han estado presentes la consejera de Cultura, Blanca Urgell, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, las presidentas del Parlamento vasco y las Juntas Generales de Guipúzcoa, Arantza Quiroga y Rafaela Romero, respectivamente, la diputada foral de Cultura, María Jesús Aranburu, y el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza.



De la Iglesia ha relatado su "accidentado" viaje por aeropuertos y aduanas con un perro salchicha para poder llegar a la capital guipuzcoana desde Toronto y ha asegurado que se ha tratado de un trayecto "a contrarreloj como he hecho esta película y como he vivido toda mi vida", al tiempo que ha considerado que "la premura hace que las cosas funcionen". "La falta de condiciones idóneas es algo que estimula, desgraciadamente es así, por lo menos a mí me ocurre", ha añadido.



A su juicio, "no hay manera de disfrutar si no se sufre". En ese sentido, se ha mostrado convencido de que "la única manera de poder sacar rendimiento a una labor artística es sufriendo" y se ha preguntado "cómo superarlo". "Igual no hay que superarlo, igual la clave es acostumbrarse y conseguir que las condiciones que tenemos para hacer cine, literatura, para gobernar, para convivir sea un estado no idóneo de cosas y en ese estado encontrar cómo estar cómodos", ha aseverado.



El director bilbaíno ha subrayado que con su última película, 'Balada triste de trompeta', ha "sufrido más que nunca". "Me ha costado más que la primera y sin embargo creo que me ha quedado mejor. ¿Por qué? porque he conseguido acostumbrarme al dolor", ha afirmado.

El actor Santiago Segura también estuvo en San Sebastián. Bromeó, ironizó y dominó a placer la rueda de prensa en San Sebastián en laque presentó hoy "El Gran Vázquez", en la que contestó sin pelos enla lengua a preguntas sobre programas de televisión o sobre laparticipación de personajes populares en el próximo "Torrente".

Un Segura muy sonriente, y con un sarcasmo que difuminaba ellímite entre las bromas y las tomaduras de pelo, se mostró encantadode ser el protagonista del día desde el primer momento. Pero no dudó en sacar su ingenio más afilado cuando una reporterade un programa de televisión pidió a los actores de "El GranVázquez" que le transmitieran un mensaje para el realizador Álex dela Iglesia, que minutos después debía recibir a escasos metros dedistancia el Premio Nacional de Cinematografía.

Tras una negativa bastante radical de Álex Angulo, que dijo quesi tenía algún mensaje para De la Iglesia se lo diría en persona,Segura le preguntó a la reportera: "¿Tú crees que Álex de la Iglesiave 'Sé lo que hiciste'?". "Yo sí lo veo -agregó Segura entre las carcajadas de losperiodistas- pero porque estoy ocioso. Los veo todos. Pregúntame. Lacultura popular me interesa".