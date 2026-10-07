Rosalía, galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026

Rosalía ha sido galardonada con el Premio Nacional de Músicas actuales 2026. El jurado ha valorado "la trascendencia artística de su disco 'LUX' (2025), una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público".

El Ministerio de Cultura y Deporte, que otorga el galardón dotado con 30.000 euros, ha destacado la "trayectoria de alcance internacional caracterizada por la investigación, el riesgo y la evolución creativa a través de la búsqueda de un lenguaje sonoro propio que trasciende géneros, estilos y épocas, reflejo de su enorme capacidad para combinar vanguardia y patrimonio".

Asimismo ha valorado su "contribución a la proyección global de la música española y su habilidad para aunar talentos y aportaciones de otros artistas, poniendo en valor la colaboración en el proceso de la creación artística".

El director general de Artes Escénicas y Música, Javier Monsalve, con la vicepresidencia de la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Paz Santa Cecilia han sido los jurados de esta edición.

Como vocales, han formado parte del mismo la subdirectora general de Música, Ana Belén Faus, así como Nuria Sempere Comas, Isabel Villanueva Benito, Rubén Gutiérrez del Castillo, José Luis Sevillano Romero, Almudena Heredero Borreguero y el último galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, Antonio Serrano.

Trayectoria profesional

Rosalía, originaria de Sant Esteve Sesrovires en Barcelona, nació en 1992, pero su carrera discográfica no comenzó hasta 2017 con el álbum 'Los Ángeles' que obtuvo el reconocimiento al Premio Ruido de la prensa especializada al mejor disco español de ese año.

En su siguiente disco 'El mal Querer' incorporó a esas influencias la música urbana y el pop para facturar un trabajo que empezó a despertar pasiones a nivel internacional. En 2022 lanza su tercer albúm, 'Motomami' recibiendo el aplauso de crítica y público, sumando nuevos galardones a una carrera avalada por dos premios Grammy y trece Latin Grammy, entre ellos el de álbum del año.

Entre los artistas que han recibido en otras ediciones este premio se encuentran Joan Manuel Serrat, Amaral, Luz Casal, Kiko Veneno, La Mala Rodríguez, Rozalén o Rodrigo Cuevas.

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