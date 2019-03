Los Rolling Stones rescatan ‘Charlie Is My Darling' para celebrar su 50 aniversario

La película 'Charlie Is My Darling' fue grabado en 1965, y ahora se presenta en una versión restaurada. El documental recupera momentos de la banda desde sus inicios hasta sus mejores conciertos, donde se rescatan interpretaciones únicas de temas como “Satisfaction”, “Time Is On My Side” y “The Last Time” , además de algunas otras detrás del escenario, con comentarios sobre The Beatles y Elvis Presley.

El filme original solo fue mostrado en algunos cines en 1966 antes de ser guardado, pero ABKCO Music & Records dejó al descubierto material que no fue utilizado y se alió con los cineastas Mick Gochanour y Robin Klein para restaurar y reeditar Charlie is My Darling como una película nueva. El DVD/Blu-ray salió al mercado a principios de este mes.

Finalmente los Rolling no empezarán su gira mundial este año por los problemas de salud de Keith Richards; esperan conseguirlo en 2013.