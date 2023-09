Los Rolling Stones presentan su nuevo single 'Angry', 18 años después de su último trabajo de estudio

Los Rolling Stones han sorprendido en Londres presentando su nuevo trabajo de estudio, después de la publicación de A Bigger Bang' en 2005.

Para hacer la presentación han elegido como localización el Hackney Empire Theater, en Londres, nombre que le da título al álbum 'Hackney Diamonds'. Pero este evento no podía ser de cualquier manera, por eso Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards han elegido como maestro de ceremonias al mítico presentador de televisión Jimmy Fallon.

La rueda de prensa no ha sido a puerta cerrada, si no que han los fans han podido disfrutar de la velada desde la comodidad de sus casas: todo el evento fue retransmitido en 'streaming' a través de YouTube.

'Angry' ha sido una de las protagonistas: es el nombre del primer 'single' del disco. "Estamos aquí para presentar nuestro nuevo single y el videoclip, llamado Angry. Es el primer sencillo de nuestro álbum 'Hackney Diamonds', que saldrá el próximo 20 de octubre", comentó Jagger.

El álbum

El proceso de composición se llevó a cabo en Jamaica, donde los componentes del grupo estuvieron pensando en el concepto del disco. En un inicio pensaron que el concepto podría ser algo así como "parecer enfadados en todas las canciones", por eso nació 'Angry' (enfadado). Algunas vueltas y 'enfados' después, concluyeron en que el disco se compondría de estilos eléctricos distintos. Cuenta con 12 temas nuevos, en los cuales se le ha querido rendir homenaje a varios artistas como por ejemplo Willie Dixon o Jimmy Reed.

El álbum han tardado en grabarlo varios años, de hecho hay canciones escritas por el batería Charlie Watts en 2019, antes de que falleciera en 2021. A lo que Richards dedicó unas palabras: "Es muy diferente desde que (Charlie Watts) no está. Es el cuarto de nosotros. Le echamos mucho de menos, pero gracias a él también nos hemos mantenido honestos con nosotros mismos. Varias canciones que hemos incluido fueron escritas por él en 2019. Él está presente en el disco".

La gira

Aún no hay fechas confirmadas para la gira, pero sí que se sabe que en 2024 comenzarán a promocionar el disco a nivel mundial y que la gira dará el pistoletazo de salida en abril en Europa. Reservarán mayo y junio para Estados Unidos y tocarán también en Nueva Zelanda y Australia.

El disco se podrá disfrutar a partir del 20 de octubre, por el momento los fans ya se pueden deleitar con 'Angry'.

Para hacer el videoclip de la canción, eligieron a Sydney Sweeney, considerada una de las actrices del momento por protagonizarla serie 'Euphoria' (HBO). Sidney declaró: "no sabía que iba a ser el primer adelanto del álbum, pero me encanta. He estado en bucle con ella desde que la escuché".