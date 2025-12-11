Robe Iniesta, Joaquín Sabina y Jorge Martínez, el adiós a los "poetas e ideólogos de su tiempo, que siempre han tenido algo que decir"

"Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo, me veo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón". La mañana del 10 de diciembre fue fría y lluviosa, el cielo lloró el adiós de Robe Iniesta, el maestro de maestros y uno de los padres del rock español.

El cantante, compositor extremeño y líder de la banda de rock Extremoduro, murió con 63 años. Vuela alto hombre pájaro y allí donde vayas pon tu música a sonar. Robe se fue "por la vereda de la puerta de atrás" dejando en su legado una huella imborrable. Su agencia de comunicación fue quien confirmó la triste noticia y anunció a la vez un próximo homenaje a su legado humano y profesional: "Seguiremos siempre por el camino que nos has enseñado. ¡Al camino recto por el más torcido!".

En 2024 tuvo que cancelar varios conciertos por un tromboembolismo pulmonar (TEP), sin embargo, la noticia de su fallecimiento cayó como un jarro de agua fría, nadie lo esperaba. Quienes lo conocieron dicen que con su partida se marcha "el último gran filósofo, el último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana". Y es que su adiós se produce un día después de la muerte de Jorge Martínez, líder de los Ilegales y tras la despedida de los escenarios de Joaquín Sabina.

Se esfuma una generación que tuvieron mucho que decir en una España en construcción y que fueron los mecenas de la música moderna. Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hablamos con Paco López, presidente de ARTE y manager de artistas como Leiva, Boikot, Reincidentes o Sidecars.

"Estamos diciendo adiós a los primeros artistas del postfranquismo, estamos asistiendo a la muerte o al cese de actividad de los artistas que marcaron el final de la dictadura y la transición. Aquellos que marcaron realmente el nacimiento de la música popular moderna como la conocemos ahora, del pop-rock o de la música con un mensaje social. Estamos viviendo y, nos va a tocar seguir viviendo, un momento histórico y, por la lógica del tiempo, lo seguiremos viviendo con otras grandes figuras. Son grande iconos de la música popular, son historia de España, de la sociedad, de la música. Tenemos que ir preparándonos para estas cosas porque van a seguir pasando", advierte López y solo nos queda refugiarnos en que como cantaban los Ilegales "si la muerte me mira de frente me pongo de lao".

En un tiempo en el que tenemos demasiado de todo cuesta poner en valor a aquellas voces de larga trayectoria, a los grandes símbolos que no son efímeros, ni productos de un marketing cada vez más voraz. "No son flor de un día, cuando un artista dura 20, 30, 40 años en un escenario es porque tiene cosas que decir, que son importantes y que no son perecederas, sino que perduran en el tiempo. Últimamente, en esta sociedad de la información, estamos acostumbrados a los brillos rutilantes muy rápidos, brillos explosivos. Eres famoso en lo que te dura el 'trending topic' y a los meses dejas de serlo. Estos artistas de los que hablamos, Robe, Joaquín, Jorge son artistas de una trayectoria muy amplia y, efectivamente, las coincidencias son duras, son difíciles, sobre todo para la gente que amamos la música, y sobre todo, para los seguidores, los amigos y familiares de Jorge y Robe".

"No son flor de un día, cuando un artista dura 20, 30, 40 años en un escenario es porque tiene cosas que decir"

Extremoduro, de la mano de Robe marcó un antes y un después "es una herencia en el mundo del rock, es uno de los grandes, si no, el mas grande, junto con Rosendo", indica López para sentenciar que "la música de este país no sería igual si Robe no hubiera existido, si Extremoduro no hubiera existido. Pocos artistas marcan y han marcado el devenir de la cultura, como lo ha hecho Robe Iniesta". Rebelde a capa y a espada consiguió llenar estadios estando al margen de los circuitos estrictamente comerciales.

Paco López nos cuenta que la noticia del fallecimiento de Robe pilló lejos a Leiva. "Leiva estaba destrozado, ahora mismo esta de gira por Argentina, hoy hablábamos y le ha pillado la noticia de sopetón y estaba destrozado y más en la soledad de la distancia, está francamente dolido y tocado porque en muy poquito tiempo habían tenido una conexión muy grande". Juntos grabaron uno de los últimos trabajos del extremeño, 'Caída libre'. "Está canción ha sido un proceso un poco mágico. Yo que conocí a Robe hace muchos, siempre ha sido una persona un poco difícil de acceder a ella y no se ha caracterizado por hacer demasiadas colaboraciones y mas en los últimos momentos de su carrera. Cuando Leiva plantea la idea la primera sensación fue que iba a ser muy difícil llevarla a cabo, sin embargo fue una cosa sincera, muy real. Un día Leiva nos dijo: 'he hecho una canción y no la he hecho de forma premeditada, pero cuando me he puesto a tararearla y a grabarla con la guitarra me sonaba a Robe'. De aquellas no se conocían prácticamente, se conocían de una tarde, se la enviamos y de repente hubo conexión en el minuto uno, cosa realmente extraña porque Robe no se ha caracterizado por colaborar con muchos artistas y fue una conexión mágica".

Músicos, escritores y representantes de la cultura española se han despedido de Robe con mensajes llenos de cariño, pero también de reivindicación de esa que siempre guio sus pasos para ser libre, porque como escribió Manolo García: "Seguir dentro de su trinchera, esto es lo que le ha hecho grande. No se ha vendido a nadie".

Y no podríamos despedirnos sin gritar con la voz rasgada: "Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas y escucharais las mentes-social-adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrid los brazos, la mente y repartíos que solo os enseñaron el odio y la avaricia y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas".

Vuela alto, hombre pájaro y a todos los demás: "¡Amad, amad y amad y ensanchad el alma!"