Largas colas para ver a la Macarena tras 118 días de polémica restauración: "Ha recuperado la mirada"

María Santísima de la Esperanza Macarena, la Macarena, ha sido repuesta al culto este lunes festivo, día de la Inmaculada Concepción. A las 6 de la mañana se abría la puerta de la Basílica para que los hermanos y devotos pudieran venerarla. A esa hora ya se producían colas kilométricas para acceder al templo, algunos incluso han esperado toda la noche en la puerta para ser los primeros en entrar "no he podido dormir" decía una señora. Y es que pasada la medianoche fuegos artificiales ya anunciaban lo que iba a suceder a primera hora de la mañana.

118 días han hecho falta para que el rostro de la Esperanza Macarena sea del agrado de todos sus fieles tras la gran polémica y furia desatada en Sevilla por su restauración el pasado junio, donde algunos cambios especialmente en sus pestañas y una alteración de la policromía causaron un enfado monumental causando protestas, renuncias en la propia hermandad y la intervención de un nuevo imaginero, Pedro Manzano, encargado de corregir los daños.

"Ésta sí es ella"

La inmensa mayoría de devotos tras horas de espera y soportando el frío de la mañana coincidían entre lágrimas y emoción "está más joven y guapa que nunca", "le han quitado quince años de encima" y lo más importante "ha recuperado la mirada que había perdido". Ahora sí, nos contaban nada más salir del besamanos "ha vuelto" o "ésta sí es ella".

Una jornada maratoniana cargada de sentimiento con ofrendas florales y la llegada de la banda de música El Carmen de Salteras, la banda que acompaña en la madrugada del Viernes Santo a la Virgen Macarena. "Esto solo sucede en Sevilla" escuchamos de una incondicional mientras de fondo se grita "Viva la Macarena".

En cuanto a la intervención por parte del equipo de Pedro Salazar hay que destacar la reposición de las pestañas o la eliminación de los añadidos de color. "Sobresaliente su trabajo", destacaba una visitante. El imaginero en una carta abierta que se puede leer en la web de la hermandad señala que "La Esperanza Macarena vuelve, y lo hace con la dignidad, la autenticidad y la grandeza que su historia merece".

Y para que nadie se quede sin poder contemplarla en todo su esplendor, la basílica de la Macarena no solo estará abierta este lunes hasta las 23:00 horas, también lo hará el martes y el miércoles de siete a nueve de la noche.

