Sirat, de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora original en los Globos de Oro

La cinta española 'Sirat' y la brasileña 'El agente secreto', están nominadas a mejor película extranjera en los Globos de Oro, unos premios que se celebrarán el próximo 11 de enero en Los Ángeles. 'Sirat' también está nominada a mejor banda sonora original para Kangding Ray.

Desde que se estrenó este año, Sirat ha cosechado importantes reconocimientos como el premio del jurado en el Festival de Cannes y el Gold Hugo a mejor película en la Chicago International Film Festival, además del Cannes Soundtrack Award por la música de Kangding Ray, además de sus recientes nominaciones en los Premios del Cine Europeos.

'Una batalla tras otra', la más nominada

'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, es la película con más nominaciones seguida de 'Valor sentimental' de Joachim Trier con 8. 'Los pecadores' con 7, 'Hament' con 6 y 'Frankenstein' empatada con 'Wicked: Parte II' con 5 nominaciones cada una son las siguientes en la lista.

Guillermo del Toro

Además, el cineasta mexicano Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director por 'Frankenstein', tal y como ha anunciado la organización. En esta categoría, Del Toro compite con Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra'), Ryan Coogler ('Los pecadores'), Jafar Panahi ('Un simple accidente'), Joachim Trier ('Valor sentimental') y Chloé Zhao ('Hamnet').

Mejor actor de drama

Por su parte, Oscar Isaac y Wagner Moura optarán al Globo de Oro a mejor actor de drama.

Mejor actriz

Cynthia Erivo ('Wicked: For Good'), Emma Stone ('Bugonia') y Amanda Seyfried ('El testamento de Anne Lee') han resultado nominadas al Globo de Oro a mejor actriz. En esta categoría también están nominadas Rose Byrne por su papel en 'Si pudiera, te daría una patada' y Chase Infiniti, por 'Una batalla tras otra'.

Mejor actor en comedia o musical

Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), Jesse Plemons ('Bugonia'), Timothée Chalamet ('Party Supreme'), Lee Byung.Hun ('No Other Choice'), George Clooney ('Jay Kelly') e Ethyan Hawke ('Blue Moon') competirán por el Globo de Oro en la categoría a mejor actor en una película de comedia o musical.

Mejor película de drama

'Frankenstein', 'Hamnet', 'Un simple accidente', 'El agente secreto', 'Valor sentimental' y 'Los pecadores' competirán por el Globo de Oro a mejor película de drama.

