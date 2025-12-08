Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Globos de Oro

Sirat, de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora original en los Globos de Oro

Los Globos de Oro se celebrarán el próximo 11 de enero en Los Ángeles.

Sirat, de Oliver Laxe

Sirat, de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora original en los Globos de Oro | EUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

La cinta española 'Sirat' y la brasileña 'El agente secreto', están nominadas a mejor película extranjera en los Globos de Oro, unos premios que se celebrarán el próximo 11 de enero en Los Ángeles. 'Sirat' también está nominada a mejor banda sonora original para Kangding Ray.

Desde que se estrenó este año, Sirat ha cosechado importantes reconocimientos como el premio del jurado en el Festival de Cannes y el Gold Hugo a mejor película en la Chicago International Film Festival, además del Cannes Soundtrack Award por la música de Kangding Ray, además de sus recientes nominaciones en los Premios del Cine Europeos.

'Una batalla tras otra', la más nominada

'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, es la película con más nominaciones seguida de 'Valor sentimental' de Joachim Trier con 8. 'Los pecadores' con 7, 'Hament' con 6 y 'Frankenstein' empatada con 'Wicked: Parte II' con 5 nominaciones cada una son las siguientes en la lista.

Guillermo del Toro

Además, el cineasta mexicano Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director por 'Frankenstein', tal y como ha anunciado la organización. En esta categoría, Del Toro compite con Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra'), Ryan Coogler ('Los pecadores'), Jafar Panahi ('Un simple accidente'), Joachim Trier ('Valor sentimental') y Chloé Zhao ('Hamnet').

Mejor actor de drama

Por su parte, Oscar Isaac y Wagner Moura optarán al Globo de Oro a mejor actor de drama.

Mejor actriz

Cynthia Erivo ('Wicked: For Good'), Emma Stone ('Bugonia') y Amanda Seyfried ('El testamento de Anne Lee') han resultado nominadas al Globo de Oro a mejor actriz. En esta categoría también están nominadas Rose Byrne por su papel en 'Si pudiera, te daría una patada' y Chase Infiniti, por 'Una batalla tras otra'.

Mejor actor en comedia o musical

Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), Jesse Plemons ('Bugonia'), Timothée Chalamet ('Party Supreme'), Lee Byung.Hun ('No Other Choice'), George Clooney ('Jay Kelly') e Ethyan Hawke ('Blue Moon') competirán por el Globo de Oro en la categoría a mejor actor en una película de comedia o musical.

Mejor película de drama

'Frankenstein', 'Hamnet', 'Un simple accidente', 'El agente secreto', 'Valor sentimental' y 'Los pecadores' competirán por el Globo de Oro a mejor película de drama.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

España se retira de Eurovisión tras la decisión de que Israel participe

Representante de Israel en Eurovisión 2025

Publicidad

Cultura

La restauración de la Macarena

Largas colas para ver a la Macarena tras 118 días de polémica restauración: "Ha recuperado la mirada"

Sirat, de Oliver Laxe

Sirat, de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora original en los Globos de Oro

Drag Race España

Final de Drag Race España: ¿Quién ganará la edición más vista de la historia?

Imagen de la cantante israelí Sharon Cohen, más conocida como Dana International
Eurovisión

Dana International, ganadora israelí de Eurovisión, carga contra España: "Es una decisión insultante"

Los escritores de Planeta, muy presentes en la Feria Internacional del libro de Guadalajara, México
Feria Internacional del libro

Los escritores de Planeta, muy presentes en la Feria Internacional del libro de Guadalajara, México

Imagen de archivo de la representante de Israel en Eurovisión 2025
Eurovisión

Israel carga contra España por retirarse de Eurovisión: "Me avergüenza"

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) aceptó la participación de Israel en Eurovisión 2026, lo que supuso la retirada inmediata de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.

El escritor Alfonso Ussía durante la presentación en Madrid de uno de sus libros
Periodista

Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía a los 77 años

El periodista publicó su último artículo el pasado martes 2 de diciembre.

Representante de Israel en Eurovisión 2025

España se retira de Eurovisión tras la decisión de que Israel participe

Rosalía canta 'Lux' en 14 idiomas: espiritualidad y una nueva mujer de la mano de la Orquesta Sinfónica de Londres

Rosalía anuncia su gira mundial 'Lux Tour' con conciertos en Madrid y Barcelona

Bad Bunny y los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, triunfadores en los Latin Grammy

Bad Bunny domina España y el mundo: así queda el mapa musical de Spotify en 2025

Publicidad