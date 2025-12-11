Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Belén de arena más famoso del mundo celebra su 20 aniversario en Las Canteras

La playa de Las Canteras inaugura el Belén de Arena más célebre del mundo, un icono navideño que cumple dos décadas convertido en uno de los espacios culturales más visitados de España. Desde 2006, más de tres millones de personas lo han visitado.

Déborah Sabina
La edición 2025, que podrá visitarse hasta el 8 de enero, reúne a los mejores escultores internacionales especializados en arena. El pasado año, el Belén registró 260.000 visitas, consolidando su poder de atracción turística y su relevancia cultural dentro y fuera de Canarias. Sobre 1.500 m² de arena compactada se levantan diez esculturas monumentales de hasta cinco metros de altura, creadas por artistas de Canadá, Estados Unidos, Australia, Irlanda, República Checa y España, además de figuras locales como Etual Ojeda y Bentejuí Ojeda.

Bajo el lema “Homenaje a Gran Canaria”, el recorrido combina escenas clásicas —la Anunciación, los Reyes Magos o el Nacimiento— con elementos del paisaje insular, referencias arquitectónicas y guiños al modernismo de Néstor Martín-Fernández de la Torre, uno de los grandes iconos del imaginario artístico canario. El resultado es un diálogo entre tradición, identidad y contemporaneidad que renueva cada año la esencia del Belén.

La imagen del Nacimiento creada por la escultora Sue McGrew protagoniza este año la ilustración del décimo del Sorteo de Navidad del 25 de diciembre, con una tirada de seis millones de ejemplares distribuidos por toda España.

Recaudación con fines solidarios

En 2024, el Belén recibió la Bandera de Cultura y Paz de la Fundación Artisophia, un reconocimiento a su capacidad para unir arte y valores comunitarios. Su compromiso social también se mantiene intacto: todos los donativos recaudados se destinan a los comedores sociales de Las Palmas de Gran Canaria.

Aday Rodríguez, director del proyecto, destaca que este aniversario representa “dos décadas de trabajo colectivo, donde la calidad artística, el apoyo institucional y la respuesta del público han convertido el Belén en un símbolo de Canarias”. Por su parte, Miguel Rodríguez, fundador, recuerda el espíritu con el que nació la iniciativa: “Nuestro propósito siempre ha sido mostrar al mundo la capacidad artística de Gran Canaria a través de un lenguaje universal como la arena”.

¿Cuándo se puede visitar el Belén de Arena?

El Belén de Arena permanecerá abierto todos los días, con entrada gratuita, hasta el 8 de enero, en la playa de Las Canteras. Está organizado por Go Beyond y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y varias entidades públicas y privadas.

Frente al mar, el Belén de Arena celebra su 20º aniversario reafirmando su esencia: un espacio donde la Navidad, el arte y la identidad insular se encuentran en un mismo paseo

