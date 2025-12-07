Final de Drag Race España: ¿Quién ganará la edición más vista de la historia?

Ha habido 12 reinas, 10 semanas de competición y una carrera que llega a su fin: la plataforma Atresplayer emite hoy, a partir de las 20.00 horas de la tarde, la Gran Final de Drag Race España.

El formato presentado por Supremme de Luxe ha vuelto a triunfar una temporada más, rompiendo récords de visionado y consolidándose como una de las grandes apuestas de entretenimiento.

Para las cuatro reinas finalistas, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco, llegar hasta este momento no ha sido fácil ya que han tenido que superar varios retos: desde costura hasta imitación, música o interpretación.

Este último episodio de la temporada habrá sorpresas, giros y emoción. Supremme de Luxe entrevistará a las finalistas antes de prepararse para la batalle definitiva. En una fiesta de pijamas, las reinas compartirán una charla con la presentadora y repasarán su trayectoria por el programa antes de enfrentarse al reto de esta final: grabar el videoclip de 'BYPASS', la canción original de la temporada.

En este reto, las reinas tendrán que lucirse al escribir su propio verso, cantar y bailar.

En esta final tan reñida puede pasar de todo. Las andaluzas Margarita Kalifata y Satín Greco y las valencianas Laca Udilla y Nix lucharán por la corona y por los 50.000 euros de premio, el mayor de la historia del formato.

