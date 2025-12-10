Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La fiebre de los elfos traviesos vuelve a las redes sociales con nuevas travesuras

Convertidos ya en un fenómeno navideño imparable, los elfos traviesos vuelven a acaparar miradas y pantallas. Sus ocurrencias, cada vez más ingeniosas y virales, llenan los hogares de humor.

Las trastadas de los elfos de Navidad

Marta Casasús
Publicado:

Con la llegada de diciembre regresan también los ya famosos elfos traviesos, esos pequeños personajes que se han convertido en auténticos especialistas en transformar las casas en escenarios de humor navideño. Este año vuelven con más energía e imaginación, preparados para sorprender y divertir.

Cada mañana, en miles de hogares, la rutina es la misma: los más pequeños abren los ojos y corren a descubrir en qué nueva travesura han participado los elfos durante la noche. Y las escenas, una vez más, no defraudan. Aparecen en cualquier rincón: cocinando huevos fritos, creando caos en la cocina o dejando pistas mágicas por toda la casa.

Un simple juego familiar que ahora arrasa en redes sociales

La tendencia, que ya se ha convertido en todo un fenómeno digital, continúa creciendo. En redes sociales abundan los vídeos y fotos que muestran el lado más creativo, y cómico de estos personajes.

Se han visto elfos navegando en una bañera, entrenando en un gimnasio improvisado o convertidos en chefs navideños con sartén en mano. Lo que empezó como un simple juego familiar ya es un mini-tradicionalismo moderno que marca el inicio del espíritu festivo.

Y, un año más, los elfos demuestran que la Navidad también es sinónimo de imaginación, humor y mucha magia.

