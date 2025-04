Leiva: "Me encantaría juntar a Sabina y a Robe, se reirían mucho"

Es amigo de Joaquín Sabina y viene de juntarse en una canción con Robe Iniesta, líder de Extremoduro. Hace tiempo que dejó de ser "el de Pereza" para proyectarse como uno de los compositores y cantantes más potentes de la música en español. Su sombra es estrecha, como su silueta, pero muy alargada, y su reconocido odio a las entrevistas hace de estos encuentros, si cabe, algo más inesperado.

Lejos del rockero antipático y rudo, José Miguel Conejo, que así se llama, se presenta como un tipo educado y sensible. Sabe que va en su oficio eso conceder unas pocas entrevistas que no sólo de acordes vive el músico en la era de la comunicación.

Entrevista a Leiva

PREGUNTA. No se había cumplido ni un año desde que nos confesabas en 'Sashimi' que "problemas de verdad" no tienes, cuando reaparecías con el single 'Gigante', que da nombre al disco. ¿Por qué 'Gigante'?

RESPUESTA. Es una palabra que se ha repetido mucho en los dos últimos años de mi vida. Estamos todo el tiempo hablando de que el recinto es gigante, los riesgos son gigantes, todo es gigante, ¿no? Y en el fondo me he dado cuenta de que conforme las cosas se han hecho grandes, a mí se me ha hecho gigante. Me viene enorme. En ese momento en el que todo es grande es donde más chiquitín me he sentido.

P. ¿Qué es para ti lo más gigante en la vida?

R. Tiene mucho que ver con los códigos de lealtad familiares y de barrio. Es cómo me manejo con el mundo. El equipo, lo que pasa en el tercer tiempo de un partido de rugby... eso es la vida.

P. Hablas mucho de tu barrio, de Alameda de Osuna en Madrid.

R. Llevo 44 años viviendo en mi barrio. En diferentes casas, en algunas pequeñas, otras más grandes... Mi vida ha transcurrido en mi barrio. Cuando era chaval había locales de ensayo muy baratos cerca de casa. Nos ofrecía un espacio con muchas tribus urbanas, todos mezclados. Lo que provocaba era sinergia de culturas enormes. Yo tocaba la harmónica en una banda, la batería en otra...Es como que los chavales de mi barrio nos hemos armado muy conectados con las expresiones artísticas. Eso me ha dado mucho, es mi bandera por el mundo. Por eso he hecho también una canción sobre mi barrio.

"Te cobran un dinero absurdo por un agujero"

P. Estarás al tanto, entonces, del problema de acceso a la vivienda y me gustaría que me dieras tu opinión.

R. Te echan de tu barrio. Hoy me contaba un compañero tuyo que llevaba a su perra al veterinario y ha llegado un fondo buitre y lo han echado abajo. Es muy difícil acceder, tener un precio digno de alquiler... Es un asunto muy serio. Es casi imposible que alguien pueda tener una vivienda digna a un precio razonable. Te empiezan a echar del barrio y eso es algo realmente peligroso y problemático. Es una prioridad que se equilibre de alguna forma. Te cobran un dinero absurdo por un agujero.

P. Un señor como tú que tiene como amigo a Joaquín Sabina decide juntarse con Roberto Iniesta. Dos Gigantes. ¿Cómo lo has hecho?

R. Lo de Robe yo soy el primer sorprendido, porque yo me he acercado a él desde el mismo sitio que decenas de artistas a los que les ha dicho que no. No tenía una relación previa ni nada. Simplemente estaba en plena composición y yo escuchaba a Robe, ni siquiera lo elegía. Creía que esa canción era para Robe. Le llamé y le expliqué que si alguien entendía el no, era yo. Él me dijo que le apetecía hacer algo conmigo y que se veía en la canción. El tiempo me ha dado la razón. El alcance que ha tenido... escuchas a Robe y piensas hostia, es que era para él. Me dijo que el estribillo le encantaba pero que si no tenía prisa, y que si quería hacer algo más recio en la primera estrofa, le sentaría mejor. Ahí ya sabiendo que estaba Robe y compuse esa parte que dice "quién es, que llama a mi cabeza a todas horas".

P. ¿Qué es la luz de probador?

R. Es esa sensación de cuando te metes en un probador, que tiene una luz muy desagradable , muy fea, que te ves horrible en el espejo. Para mí es una iluminación terrible. Me parecía una manera bonita de contar cuando la vida tiene una iluminación terrible.

"Ojalá pudiera ser una bisagra entre Sabina y Robe"

P. ¿Crees que podrías unir a Sabina y a Robe?

R. (ríe) Pues me encantaría. Que se sentaran a charlar y a comer y a cenar porque creo que tienen muchas más cosas en común de las que piensan ambos. Ojalá pudiera ser una bisagra entre los dos porque creo que se entenderían muy bien y se reirían mucho. Son muy diferentes. A Joaquín no le gusta nada trabajar y tomarse las cosas en serio y Robe es exactamente lo contrario. Le gusta mucho trabajar y ponerse serio en el trabajo. Pero creo que tienen muchas cosas en común.

P. Le preguntamos a la IA qué piensa de ti y nos dice que eres un tipo melancólico con un toque depresivo. Y que eres del Atleti...¿Tanto te marcan las decepciones futbolísticas?

R. Me hundí más de la cuenta por la eliminación de la Champions, expulsado por el Madrid y ya no tengo ese espíritu acostumbrado a ser perdedor. Antes éramos los majetes perdedores del mundo y ahora siento que somos un equipo ganador. El espíritu perdedor no nos representa.

Yo creo que el disco tiene algo muy confesional.

P. Hay una canción, 'Leivinha', que es autobiográfica.

R. En este disco hay un punto confesional, no premeditado, que ha ido sucediendo. Los dos últimos años se me han movido el suelo. Yo creo que el disco tiene algo muy confesional. 'Leivinha' es una canción en la que le pongo palabras a cosas que no me he atrevido antes. Si le tuviera que explicar a alguien quién soy ahora mismo le pondría esa canción. En las canciones he encontrado la forma de contar cosas que a la cara no me atrevo. Parece algo valiente pero es un ejercicio de cobardía, ahí soy capaz de contar cosas que en persona no podría.

En persona, podremos verle en alguna de las 30 fechas del Tour Gigante 2025 que tiene en nuestro país y que se suma a los conciertos de México y Argentina. En sus melodías, además de Robe, se pueden escuchar entrelíneas las aportaciones de buenos colegas del madrileño como Ovidi Tormo y Natxo Tamarit de 'Los Zigarros', Adán Jodorowsky, Mateo Sujatovich a.k.a. Conociendo Rusia, Bernardo Rodríguez de Bunbury, Aurora García de Aurora & The Betrayers, Julien Boyé de Nouvelle Vague o la actriz y cantante Chiara Parravicini. El "barrio" de Leiva crece a cada canción y a cada disco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com