El “Rey del Reggaetón” se despide de los escenarios en Tenerife

El portoriqueño Don Omar ofrecerá un único concierto en nuestro país y el único de momento confirmado en Europa.

El cantante puertorriqueño Don Omar durante uno de sus últimos conciertos, en noviembre de 2025

El cantante puertorriqueño Don Omar durante uno de sus últimos conciertos, en noviembre de 2025Europa Press

Gracia López
Publicado:

Es una de las figuras más importantes e influyentes de la historia del reggaeton y para muchos es “el rey” de este estilo musical. Está considerado pionero y líder de un género surgido en los años 90 entre Puerto Rico y Panamá con temas centrados en el baile, el romance, la fiesta, el sexo y en ocasiones con contenido social. Un género urbano muy vinculado a la música latina del que Don Omar es uno de los primeros y grandes referentes.

Tras más de dos décadas de carrera fulgurante, conquistando escenarios William Omar Landrón Rivera, que es su nombre de pila, ha decidido retirarse y lo hará en nuestro país. Para ello ha elegido uno de los escenarios de referencia en la música latina: el Tenerife Cook Music Festival. Un festival que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de julio del año próximo en Santa Cruz de Tenerife y para el que Don Omar ya ha confirmado su asistencia en concreto el jueves, 16 de julio. Será un concierto especial y exclusivo para el que ya están a la venta las entradas.

Para esta cita en Tenerife, Don Omar está preparando un show único, diseñado expresamente para esta fecha, en el que combinará sus grandes himnos con una propuesta renovada pensada para ofrecer una experiencia inolvidable a sus seguidores en España.

Don Omar no es simplemente un artista más del género urbano, sino una figura fundamental cuya influencia fue decisiva para transformar el reguetón y abrirles fronteras. Así pasó de ser un fenómeno underground puertorriqueño a convertirse en un género musical de alcance mundial.

Debutó en 2003 con el álbum The Last Don pero su éxito más internacional vendría con temas como "Dale Don Dale," "Pobre Diabla", o la ya icónica "Danza Kuduro".

Su carrera está avalada por los más importantes premios internacionales como son 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro. Además de múltiples nominaciones en galardones como los MTV Video Music Awards.

