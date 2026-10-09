Los Reyes presidirán el próximo jueves el 75 aniversario del Premio Planeta en Barcelona

Los Reyes presidirán la gala conmemorativa del 75 aniversario del Premio Planeta de Novela que se celebrará el próximo jueves en Barcelona. Esta cita reunirá a personalidades de la cultura y se culminará con el fallo del galardón de este año al que aspiran diez novelas finalistas, entre ellas 'La sombra de Isabel', de Pedro Regalado Rodríguez, 'Letraherido', de Pepe M. Carrascosa, y 'La mujer desnuda sale a las once', de Bernardo Galeana.

Según informó la organización del Premio Planeta este viernes, se mantiene como el galardón mejor dotado del mundo para una novela inédita, con un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista. En esta edición, se han presentado 1.424 manuscritos, una cifra que refuerza su liderazgo y capacidad de convocatoria en España y América Latina.

La cena literaria del 75 aniversario del premio se celebrará en el Pabellón 1 del Recinto de Montjuic de la Fira de Barcelona y los Reyes acudirán a esta cita después de haber visitado Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre. Además, el fallo de la obra ganadora se podrá seguir en streaming a partir de las 21 horas a través de la página web de Antena 3 Noticias.

1.424 obras presentadas

En esta edición se han presentado un total de 1.424 obras y de todas ellas, se han seleccionado las 10 novelas finalistas.

Junto a las anteriormente citadas, las novelas finalistas del Premio Planeta de este año son 'Alba Naranja', de Tamsilt El Hayani, 'Cuando tu muerte es mi liberación', de Lita Rowe, 'Los Caminantes', de Martín Guerrero, 'Kintsugi o tres almas rotas', de Hugalma de la Sierra; 'La noche de los faroles', de Mencía Salazar, 'Los que faltan', de Luz Ventura, y 'El jardín de Lennon', de Jorge Herrero. Salvo Pedro Regalado Rodríguez y Pepe M. Carrascosa, los autores concurren bajo seudónimo.

Como novedad por estos 75 años, Planeta entregará también un trofeo de los finalistas, una distinción anunciada en el acto conmemorativo celebrado el pasado mes de junio en Madrid y que ya ha sido otorgada con carácter retroactivo a finalistas de años anteriores.

El jurado estará integrado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y la directora de Editorial Planeta y secretaria con voto, Belén López.

Además, Planeta explicó que, debido a la "extraordinaria acogida" que ha despertado este aniversario, la asistencia ha superado ampliamente las previsiones iniciales de aforo y, por ello, el evento cambió de ubicación.