"Los Reyes Magos nunca me trajeron el escalextric"

El presentador de El Tiempo de Antena 3, Roberto Brasero, nos ha hablado de lo que no le trajeron los Reyes Magos. "Sus Majestades los Reyes no me trajeron nunca el escalextric ni el ibertren con la maqueta pero ya no lo echaré de menos", destaca entre risas una de las caras más conocidas de Antena 3.

Para este año, Brasero se conforma con lo que le traigan. "Sobre todo pide fuerza para todos y mucho sentido común para quienes nos gobiernan y que nos traigan lo que ellos quieran porque seguro que al final nos gustará", comenta el presentador.