La rejoneadora Noelia Mota asegura que espera volver pronto a los ruedos

La rejoneadora Noelia Mota recibió este lunes el alta después del terrible percance el pasado 26 de septiembre, en Marbella durante la faena a su segundo novillo, cuando el caballo que montaba perdió pie a la salida de un par de banderillas y provocó una aparatosa caída de la amazona.

La joven se golpeó bruscamente contra el suelo y sufrió además el peso del caballo sobre ella. Sin embargo, un mes después, Noelia se ha recuperado en un tiempo record, aunque habla con la voz muy baja porque tiene una cuerda vocal dañada.

"Me encuentro regular. Aún me mareo un poquito, tengo dolores en el oído y en la garganta, por eso no me sale bien la voz. Pero bueno, contenta y satisfecha por estar ya en casa", ha contado Noelia Mota al programa Espejo Público de Antena 3.

"No recuerdo nada de la caída. He visto por Internet las imágenes de la caída. Fue fortísima, pero bueno, gracias a Dios lo puedo contar. Las he visto un par de veces pero no las voy a ver más", ha dicho la joven rejoneadora que ha asegurado también que espera volver a los ruedos muy pronto.