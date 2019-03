¿Qué hubo detrás de 'La princesa de China'?

Hemos visto el resultado, pero no cómo se gestó. Rihanna ha hecho público el 'making of' de la grabación de su último videoclip, 'Princess of China', la versión que ella ha hecho del tema de Coldplay.

En el videoclip, Rihanna se convierte en una belleza asiática con un largo y ceñido vestido negro, con larguísimos adornos en las uñas y un look oriental que sorprende.

En el 'making of' podemos ver cómo se realizó el maquillaje y las coreografías del videoclip, además de algunas declaraciones de Rihanna y el buen ambiente que reinaba en el plató de grabación.