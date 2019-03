¿Por qué te desnudarías en un festival?

El Festival de Roskilde, el más grande de música rock al aire libre en los países nórdicos, cierra su edición número 40 con un cartel que compartieron desde los norteamericanos Prince y Patti Smith a los españoles Canteca de Macao y el Instituto Mexicano del Sonido.

Muse, Gorillaz, Jack Johnson, Prodigy, Them Crooked Vultures, Alice in Chains, Motörhead, Killswithc Engage, The National, NOFX y Pavement son otros de los principales grupos que pasaron por Roskilde. Unas 150 bandas hicieron las delicias de los 75.000 asistentes, que no dudaron, un año más, en quitarse la ropa. Y en esta edición, ¿por qué?

Si en 2009 el motivo fue participar en una carrera de desnudos, en la no pocos se apuntaron a correr como Dios les trajo al mundo, por su 40 aniversario se estableció la barra libre para todo aquel que pidiera su copa desnudo. La iniciativa volvió a dar un aire setentero a la 40 edición del festival.