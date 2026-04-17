'Profeta', la fábula de Santi Pisonero que interpreta a una sociedad “anestesiada”

Bilbao acogió este pasado jueves,16 de abril, la presentación de 'Profeta', la nueva obra del sociólogo y escritor Santi Pisonero. El acto tuvo lugar en Txocook Bilbao junto al ilustrador Ion Lara y la periodista Amaia Fano como presentadora.

Esta obra se presenta como una fábula que mezcla lo gótico, lo místico y lo político para lanzar una crítica directa de la sociedad actual y que, según su autor, surgió de forma casi inesperada: "Yo empecé a escribir un ensayo sociológico, pero no terminaba de fluir... al final el cuerpo me pidió hacer del ensayo una fábula, porque creo que es una de las mejores formas de conectar con la gente".

Con más de 20 años de trayectoria en investigación social, Pisonero traslada en este libro su análisis sobre cómo la sociedad actual moldea las emociones, creencias y comportamientos. Además, una de sus principales preocupaciones queda reflejada en el propio subtítulo: "Una fábula salvaje para tiempos anestesiados", con el que advierte de una sociedad cada vez menos crítica.

El escritor abarca diferentes aspectos que, a su juicio, condicionan a la sociedad en sus emociones y creencias: desde la cultura de la cancelación hasta la influencia de la tecnología o la presión social para alcanzar la felicidad. "Estoy continuamente haciendo una crítica social al extremo, es una obra gamberra", resume.

Pisonero pone el foco especialmente en el impacto del entorno digital y, a través de distintos capítulos, el protagonista, un "profeta" contemporáneo, recorre distintos mundos que funcionan como alegorías de problemas actuales como el peso de los algoritmos y el impacto de las redes sociales en la forma de pensar. "Critico el poder del algoritmo, cómo toma decisiones por nosotros”, señala, además de alertar sobre el papel de los contenidos virales: "Los memes son creadores y fumigadores de pensamiento".

En este contexto, el autor considera que la capacidad de pensar de forma autónoma está cada vez más condicionada: "Tenemos tendencia a acomodarnos en lo que ya creemos, pero además vivimos en un entorno de desinformación, redes sociales y polarización que hace que estos defectos sean más profundos".

El sociólogo redefine la figura del "profeta" alejándola de la idea de salvador para acercarla a la incomodidad y la duda: “Viene a molestar, a revolver y a que nos hagamos preguntas”, explica. Una intención que conecta con el tono de la obra, que exige al lector detenerse y prestar atención en un contexto dominado por la inmediatez. "Exijo que se concentre, como se hacía hace treinta años, con el móvil alejado", señala. En esa línea, el autor no busca dar respuestas cerradas, sino abrir interrogantes: "Ofrezco muchas preguntas", con el propósito de que el lector se cuestione su propia libertad y el rumbo de la sociedad actual.

Además, defiende el papel del humor como herramienta crítica, aunque reconoce sus límites actuales: "Es una herramienta perfecta para tirar barreras mentales, pero hoy está muy circunscrito a lo políticamente correcto".

'Profeta' nace también de una intuición que el propio autor asegura haber tenido hace décadas: "Anticipé el impacto que iba a tener la tecnología en todos los aspectos sociales". Un proceso que, según advierte, se ha acelerado hasta niveles inéditos: "Vamos muy rápido sin saber a dónde".

Un libro que ofrece la oportunidad de adentrarse en una combinación de literatura y análisis social en un formato cercano, pero con vocación de incomodar y hacer pensar.

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