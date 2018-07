Los Príncipes de Asturias, artistas por un día

Los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia, han asistido este jueves a la inauguración de la XXX edición de la feria internacional de arte ARCOmadrid, que se celebra hasta el próximo domingo en las instalaciones de Ifema y que este año cuenta con Rusia como país invitado.

Los príncipes estuvieron acompañados de la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, entre otras personalidades. En total, visitaron cerca de una veintena de stands, entre ellos, los de las galerías Juana de Aizpuru, Verá Cortés, Guillermo de Osma, Parra y Romero, Eigen+Art, Aidan Gallery o André Komatsu Vermelho.

Rusia es este año el país invitado a esta feria de arte, y una de sus representantes, XL Gallery, acaparó la atención de los príncipes y su comitiva. 'The way I see', de los artistas Chernyshev&Shulgin, fue una de las más observadas. Se trata de una instalación en la que unas gafas de gran tamaño con una pequeña cámara web proyectan en sus lentes -dos pantallas- todo aquello que capta, al ritmo de la música y con un gran juego de colores y formas.



Según ha indicado uno de los responsables de esta galería, los príncipes se mostraron muy interesados en saber cómo funciona este aparato. Una de las anécdotas graciosas ocurrió cuando el alcalde de Madrid puso el dedo en el dispositivo que capta la imagen en vivo y el príncipe exclamó: "¡Mira, ahora se ve tu huella!".



La performance también tiene cabida en ARCO y una de las artistas centradas en este movimiento artístico, Joana Bastos, consiguió captar el interés de los príncipes cuando la visita llegó a la galería Verá Cortés. En su instalación -un folio colgado en la pared y un taco de hojas apiladas en el suelo- aparecía el mensaje 'Sorry, had to work' ("perdón, tenía que trabajar").