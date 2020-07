Presentada en Madrid la novela “Dispara a la luna”, de Reyes Calderón, Premio Azorín 2016

Punto MX es mi restaurante mexicano preferido y no solo de España, porque me gusta muy por encima de muchos de los que he visitado en aquel gran país. Desde que abrió hace unos años no ha parado de cosechar éxitos, de expandirse en opciones más populares y hasta ostenta la única estrella Michelin de un mexicano en Europa. Ahora abres su oferta a domicilio bajo el nombre MX Roberto Ruiz.