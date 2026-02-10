Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Cine

Qué puedo ver en el cine este mes de febrero 2026: estos son los estrenos

Desde grandes producciones internacionales a estrenos destacados dentro del panorama del cine español. Febrero llega con grandes estrenos.

Estrenos de cine

Estrenos de cineImagen creada con inteligencia artificial

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Entre las propuestas cinematográficas que llegan a la cartelera en febrero, destaca el nuevo filme de Isabel Coixet, Tres adioses, una obra basada en una novela de Michela Murgia y protagonizada por Alba Rohrwacher y Elio Germano. Así, el retorno de Coixet viene con un drama romántico que ya se postula como una de las grandes películas del año.

Por su parte, en febrero llega a los cines la esperada adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, la novela de Emily Brontë. Dirigida por Emerald Fennell, autora de la aclamada Saltburn (2023), cuenta con un elenco de lujo encabezado por Margot Robbie y Jacob Elord. La versión fílmica de un clásico literario suscita siempre una gran atención por parte de crítica y público. En este caso, el talento mostrado por Fennell en sus primeros trabajos y su estilo particular son cuestiones que añaden aún más expectación ante el estreno.

También vuelve a la gran pantalla Park Chan-wook, autor de la aclamadísima Old Boy (2003). En febrero se estrena No hay otra opción, un thriller social sobre el mundo familiar y laboral que, como es habitual en Chan-wook, mezcla crítica, drama y dosis de humor negro. Y, sin movernos del marco del thriller, también llega a las salas españolas El agente secreto, una película brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura (conocido por su papel protagonista en Narcos) que aborda el contexto de la dictadura brasileña en 1977.

Finalmente, entre las películas más esperadas de febrero, también debe mencionarse el estreno de Scream 7, la última entrega de la popular saga que tuvo su primera entrega en 1996. Los amantes del cine de terror y, especialmente, los fans de esta saga de culto, tienen una gran oportunidad para seguir disfrutando de ella y valorar el trabajo en la dirección de Kevin Williamson

Todos los estrenos de febrero 2026

A continuación encontrarás un listado con las fechas de estreno de las películas más esperadas de febrero.

6 de febrero

  • Tres adioses (Isabel Coixet)
  • Primate (Johannes Roberts)
  • La fiera (Salvador Calvo)

13 de febrero

  • Cumbres Borrascosas (Emerald Fennell)
  • Ruta de escape (Bart Layton)
  • No hay otra opción (Park Chan-wook)
  • Castigo divino (Pablo Guerrero)

20 de febrero

  • Greenland 2 (Ric Roman Waugh)
  • El agente secreto (Kleber Mendonça Filho)
  • La boda (Pedro Cenjor)

27 de febrero

  • Epic: Elvis Presley in Concert (Baz Luhrmann, documental)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carmen Rosa Toledo López se corona como la gran dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Gran dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Cultura

Estrenos de cine

Qué puedo ver en el cine este mes de febrero 2026: estos son los estrenos

5956cefebc5360e677675b931ec3e65a58f59110w

El perfil de Bad Bunny en Instagram aparece sin publicaciones tras la Super Bowl

Hallado el esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4.000 años en el Parque Natural de Urbasa

Hallan en Urbasa el esqueleto casi completo de un bisonte de 4.000 años, un descubrimiento "único" en la Península Ibérica

Gran dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Carnaval

Carmen Rosa Toledo López se corona como la gran dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

ucles
Premio Nadal

David Uclés, ganador del Premio Nadal: "El lector se va a encontrar con una aventura onírica”

Imagen del cantante MIKA
Música

Mika presenta 'Hyperlove', su nuevo disco basado en la emoción y en la alegría

'Excuses for Love' es una de las canciones incluidas en su álbum.

Luis Fonsi
Lui Fonsi

Luis Fonsi presenta 'Cambiaré', su primera incursión en la salsa: "Es la primera vez que hago una canción tan tropical"

El autor de 'Despacito' prueba fortuna con este nuevo estilo junto al artista colombiano Feid.

Rosa Rodríguez, tras ganar el mayor bote de Pasapalabra: "Es el programa más difícil de la televisión"

Rosa Rodríguez, tras ganar el mayor bote de Pasapalabra: "Es el programa más difícil de la televisión"

Roberto Leal

Un emocionado Roberto Leal celebra la victoria de Rosa en Pasapalabra: "La pronunciación de Morrall es perfecta, fue tremendo"

Roberto Leal recuerda cuando entregó el mayor bote de la historia de Pasapalabra: "Fue muy emocionante"

Roberto Leal recuerda el momento de la entrega del mayor bote de la historia de Pasapalabra: "Fue muy emocionante"

Publicidad