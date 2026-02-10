Qué puedo ver en el cine este mes de febrero 2026: estos son los estrenos

Entre las propuestas cinematográficas que llegan a la cartelera en febrero, destaca el nuevo filme de Isabel Coixet, Tres adioses, una obra basada en una novela de Michela Murgia y protagonizada por Alba Rohrwacher y Elio Germano. Así, el retorno de Coixet viene con un drama romántico que ya se postula como una de las grandes películas del año.

Por su parte, en febrero llega a los cines la esperada adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, la novela de Emily Brontë. Dirigida por Emerald Fennell, autora de la aclamada Saltburn (2023), cuenta con un elenco de lujo encabezado por Margot Robbie y Jacob Elord. La versión fílmica de un clásico literario suscita siempre una gran atención por parte de crítica y público. En este caso, el talento mostrado por Fennell en sus primeros trabajos y su estilo particular son cuestiones que añaden aún más expectación ante el estreno.

También vuelve a la gran pantalla Park Chan-wook, autor de la aclamadísima Old Boy (2003). En febrero se estrena No hay otra opción, un thriller social sobre el mundo familiar y laboral que, como es habitual en Chan-wook, mezcla crítica, drama y dosis de humor negro. Y, sin movernos del marco del thriller, también llega a las salas españolas El agente secreto, una película brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura (conocido por su papel protagonista en Narcos) que aborda el contexto de la dictadura brasileña en 1977.

Finalmente, entre las películas más esperadas de febrero, también debe mencionarse el estreno de Scream 7, la última entrega de la popular saga que tuvo su primera entrega en 1996. Los amantes del cine de terror y, especialmente, los fans de esta saga de culto, tienen una gran oportunidad para seguir disfrutando de ella y valorar el trabajo en la dirección de Kevin Williamson

Todos los estrenos de febrero 2026

A continuación encontrarás un listado con las fechas de estreno de las películas más esperadas de febrero.

6 de febrero

Tres adioses (Isabel Coixet)

Primate (Johannes Roberts)

La fiera (Salvador Calvo)

13 de febrero

Cumbres Borrascosas (Emerald Fennell)

Ruta de escape (Bart Layton)

No hay otra opción (Park Chan-wook)

Castigo divino (Pablo Guerrero)

20 de febrero

Greenland 2 (Ric Roman Waugh)

El agente secreto (Kleber Mendonça Filho)

La boda (Pedro Cenjor)

27 de febrero

Epic: Elvis Presley in Concert (Baz Luhrmann, documental)

