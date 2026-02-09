Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
David Uclés, ganador del Premio Nadal: "El lector se va a encontrar con una aventura onírica”

Tras el éxito de 'La península de las casas vacías', David Uclés lanza la novela coral 'La ciudad de las luces muertas' con la que tratará de devolver la luz a una ciudad que se ha quedado a oscuras.

Entrevista a David Uclés. Fotos cedidas por el Archivo Fotográfico de Barcelona | Antena 3 Noticias

Marta Sasot
Con su inseparable boina, su camiseta de rayas y una sonrisa en el rostro, nos encontramos con David Uclés, el reciente Premio Nadal 2026 en el imponente Palau de la Música Catalana de Barcelona. Este es uno de los cientos de escenarios en los que transcurre su obra ganadora “ La ciudad de las luces muertas” , de Destino, de Grupo Planeta.

“El lector se va a encontrar con una aventura onírica, una fábula.. pero lo principal es que se evada, que coja el libro y vaya a otro lugar” asegura el ganador del Premio Nadal. La novela cuenta cómo durante todo un día se va la luz en la ciudad y de repente, el pasado y el presente de Barcelona confluyen a la vez.

“En esa noche de los tiempos aparecen edificios que ya quitaron de las exposiciones universales, edificios del futuro y todos confluyen... es un totum revolutum y durante un día están todas las Barcelonas unidas “ explica Uclés.

La novela coral, del género realismo mágico, devuelve a la vida a 100 artistas que en algún momento han tenido alguna relación con Barcelona y serán ellos quienes tratarán de averiguar por qué se ha ido la luz y qué tienen que hacer para que vuelva.

El arte y la palabra iluminan Barcelona

"La mayoría de las estrellas que vemos ya no existen, pero la luz todavía nos llega. Esa metáfora - que está presente en el título - es la que yo explico para hablar de Barcelona por la que han pasado tantos artistas que ya desaparecieron sus cuerpos, pero su luz todavía se emite y nos llega a nosotros, así que no es un título triste. Son luces muertas pero son luces que nos alumbran” relata el escritor.

Entre esos personajes podremos encontrar a Zafón, Gaudí, Machado, Dalí, Carmen Laforet, Fermín Cacho, Freddy Mercury o Rosalía. El autor recuerda el minucioso trabajo de documentación que hizo de Barcelona.

“Este libro nace con la única intención de coger la ciudad y meterla en un bote y dársela al lector. Cada día me dibujaba el mapa de la ciudad y no es fácil”.

La ciudad de las luces muertas, que ya está disponible en las librerías, refleja cómo en épocas de oscuridad, el arte y la palabra son las únicas formas de devolver la luz y tal y como asegura el propio autor, la novela es una carta de amor a Barcelona.

