Mika presenta 'Hyperlove', su nuevo disco basado en la emoción y en la alegría

El visionario global del pop multiplatino, ganador de un BRIT Award y nominado al GRAMMY, MIKA, ha lanzado su nuevo álbum titulado 'Hyperlove'.

Con su primer disco en inglés desde 2019, el cantante introduce un nuevo capítulo audaz, basado en la emoción pura y en la alegría que ha definido la carrera de Mika.

En el interior de ese disco, se lanza 'Excuses for Love': un sencillo eufórico que deja boquiabierto a cualquiera con un tono que hasta ahora no habíamos escuchado.

En 'Hyperlove', Mika vuelve al piano como núcleo emocional de su composición y combina su voz con una producción vintage. Todo el álbum explora la tensión entre la vulnerabilidad humana y la tecnología moderna. Además, reafirma el poder de la música para conectar, elevar y trascender.

Este nuevo álbum reúne a Mika con Nick Littlemore, la fuerza cretiva de 'Empire of the Sun' y 'PNAU'. Además, el legendario cineasta e icono cultural John Waters aparece como narrador invitado a lo largo del álbum, ofreciendo interludios agudos e ingeniosos.

Para celebrar el lanzamiento de 'Hyperlove', MIKA traerá un espectáculo en directo. La gira 'Spinning Out' comienza el 29 de abril de 2026 en Boston y recorrerá grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Dallas y Austin, entre otras.

